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【積金局】僱主拖欠供款個案5個月來按年增4%　積金局：欠供情況料會緩和

股市 15:29 2023/10/04

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積金局今年4至8月就僱主拖欠僱員供款所發出約15.1萬張付款通知書，按年升4%。積金局主席劉麥嘉軒表示，近年經濟影響下，局方向僱主發出付款通知書數目曾有大幅增長，而截至去年3月底止的年度，發出逾34.6萬張通知書，較2019-2020年度大幅增加33%，惟最近今個財政年度首5個月（4至8月）所發出通知書升幅已降低，相信隨着市道平穩，拖欠供款的趨勢會緩和。

本港去年有19,900名僱主為合共逾41.7萬名僱員作自願供款，涉及自願供款總額146億元。劉麥嘉軒指，僱主在近年疫情期間面對人手短缺，人才競爭激烈，僱員亦注重僱主提供的退休保障，故愈來愈多僱主願意提供額外的退休保障，作為挽留和吸人才的策略。

另外，劉麥嘉軒指，積金易平台的軟件開發已於今年6月底大致完成，預期明年第2季啟用，由於470萬個強積金成員每人平均有2至3個帳戶，需要過渡至平台的帳戶有逾千萬個，需小心處理，重申5間「先行者」受託人會陸續將強積金計劃帳戶轉移到平台，其餘受託人亦會按管理資產規模，由小至大排隊過渡加入平台。她指現時平台構建和測試進展良好，有信心在明年第2季推出平台，轉移程序有信心在2025年內可完全進行，同時該平台可2025年內全面運作。她強調，這不影響政府取消強積金對沖，特首早前已表明2025年5月1日取消對沖，這與積金易平台運作沒直接關聯。

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