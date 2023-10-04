【數碼詐騙】全球可疑數碼詐騙按年升18%　旅遊及休閒業成本港重災區

隨著消費者和企業愈趨採用數碼渠道作商業交易，不法分子透過各種方法，伺機從中獲利的情況亦日益嚴重。有最新的分析報告顯示，2023年上半年全球可疑數碼詐騙交易比率比去年同期升18%；在香港的可疑數碼交易的宗數更較去年同期大增57%。

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據環聯（TransUnion）今（4日）發布的分析報告指出，2023年上半年，全球可疑數碼詐騙交易比率為5.3%，即每20宗數碼交易中便有至少1宗屬可疑詐騙，較去年同期升18%；而整體的可疑數碼交易宗數則上升27%，其中零售業、電子遊戲業及電訊業的可疑數碼詐騙交易比率，屬調查所及的所有行業之中最高，分別為10.6%、7%及5.3%。

在香港方面，今年上半年的可疑數碼詐騙交易比率為18.3%，屬報告提及的18個國家及地區中最高。所有源自香港的數碼交易中，屬可疑交易的個案數量更較去年同期大增57%。其中，旅遊及休閒業，和虛擬社區（網上約會、論壇等）的可疑數碼詐騙交易比率為各行業中最高，分別為8.1%和4.8%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，雖然騙徒手法層出不窮，但透過綜合及分析行業的整體規模、市場是否正在經歷增長及其增長率等多項數據，可以更全面地了解數碼詐騙對特定行業的影響，亦有助行業預測騙徒未來可行的攻擊方向，及早作出預防及應對方案。

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責任編輯：殷凱怡

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