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【大行報告】滙豐：具吸引增長故事 首予建發國際集團「買入」

股樓投資 18:07 2023/10/04

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 滙豐環球研究表示，建發國際集團（01908）為「一顆隱藏的寶石」，其母公司是一家能提供資金支持的國企，集團大部分的土地儲備都是在2021年後，以有競爭力的價格購買的需求旺盛的一線城市，今年亦躋身10大內地發展商排名，認為是一個吸引的增長故事。該行首予其「買入」評級，目標價25.9元。建發周三（4日）收報18.64元，跌1.6%。

 

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該行表示，集團今年首9個月的合同銷售上升32%，跑贏其他10大中國發展商，預期2022至2025年合同銷售年複合增長12%，2025年達2360億元人民幣，同時料利潤率今年見底並在2024至2025年開始上升，預測2023至2025年核心盈利分別為49.4億、57億及65億元人民幣。

 

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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