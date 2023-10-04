【大行報告】滙豐：具吸引增長故事 首予建發國際集團「買入」

滙豐環球研究表示，建發國際集團（01908）為「一顆隱藏的寶石」，其母公司是一家能提供資金支持的國企，集團大部分的土地儲備都是在2021年後，以有競爭力的價格購買的需求旺盛的一線城市，今年亦躋身10大內地發展商排名，認為是一個吸引的增長故事。該行首予其「買入」評級，目標價25.9元。建發周三（4日）收報18.64元，跌1.6%。





【有片睇】 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁】

【延伸閱讀】【大行點睇】天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行表示，集團今年首9個月的合同銷售上升32%，跑贏其他10大中國發展商，預期2022至2025年合同銷售年複合增長12%，2025年達2360億元人民幣，同時料利潤率今年見底並在2024至2025年開始上升，預測2023至2025年核心盈利分別為49.4億、57億及65億元人民幣。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

同場加映：【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤