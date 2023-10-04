【大行報告】美高利率限制股息率投資上行空間 摩通下調多隻公用股目標價

摩根大通表示，美國利率持續高企，或限制公用股股息率投資的上行空間，高財務成本和派息比率亦可能限制其提高股息的能力，預計2023至2024年每股派息僅增長0%至1%，缺乏併購亦會阻礙每股獲利的上升空間。該行對香港公用股轉持謹慎態度，將多隻公用股目標價下調，並下調部分股評級。





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該行將長江基建集團（01038）、電能實業（00006）及中電控股（00002）的評級由「增持」降至「中性」，只有對股息率較吸引的粵海投資（00270）維持「增持」評等。該行將長江基建目標價由52元下調23%至40元，電能實業目標價則由51.5元下調22%至40元，認為美元走強可能會拖累兩者盈利，因其海外業務曝光較高。

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中電方面，摩通料澳洲監管機構最近指控中電附屬公司違反電力零售守則，會沖淡投資者對短期出售澳洲業務的潛在可能的預期，目標價由67.5元下調15.6%至57元。另外，摩通對粵海投資的目標價亦降19%，由9元下調至7.25元。

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記者：鄭昊彤