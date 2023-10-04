【大行報告】毛利率復甦較預期好 股息回報吸引 花旗上調德昌電機目標價至14元

花旗表示，將德昌電機（00179）在2024年至2026年每股盈測上調8%至11%，同時將目標價由12元上調至14元，以反映毛利率復甦較預期好，並維持其評級為「買入」。該行指，德昌現估值相當於預測市盈率5至6倍，股息回報約6厘屬吸引。獲唱好下，德昌電機股價周三（4日）逆市上升，收報9.57元，升4.6%。





【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態





該行亦表示，對德昌電機開啟30天正面催化劑觀察，並料其於2024財年上半年收入按年升11%至19.6億美元，純利按年升21%至9,490萬美元。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤