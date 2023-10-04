  • 32°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】毛利率復甦較預期好 股息回報吸引 花旗上調德昌電機目標價至14元

股樓投資 16:45 2023/10/04

分享：

分享：

花旗表示，將德昌電機（00179）在2024年至2026年每股盈測上調8%至11%，同時將目標價由12元上調至14元，以反映毛利率復甦較預期好，並維持其評級為「買入」。該行指，德昌現估值相當於預測市盈率5至6倍，股息回報約6厘屬吸引。獲唱好下，德昌電機股價周三（4日）逆市上升，收報9.57元，升4.6%。


 

 

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

 


 

該行亦表示，對德昌電機開啟30天正面催化劑觀察，並料其於2024財年上半年收入按年升11%至19.6億美元，純利按年升21%至9,490萬美元。

 

 

 

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

 

 

【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

溫股知新
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
買入 德昌電機控股（00179） 花旗銀行 純利 港股 個股分析 大行報告 行業 經濟 目標價

上一篇文章

【大行報告】美高利率限制股息率投資上行空間 摩通下調多隻公用股目標價

下一篇文章

李嘉誠資助兩位兒童癌症患者$100萬 接受養和醫院的質子治療
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款