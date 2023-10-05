【AI時代】9成亞太區員工曾使用AI營銷　近半消費者期望AI改善產品質素

隨着人工智能（AI）愈趨普及，不少企業均採用AI協助其處理業務，亦不乏以AI取代員工，導致大幅裁員的事例。Adobe針對亞太區企對的最新研究顯示，9成受訪員工曾使用AI作營銷活動，展現技術的普及程度。

報告指出，61%企業期望透過科技加快工作流程，53%企業則期望以生成式AI提高效率及產量。惟只有40%受訪者表示其公司正在使用生成式AI工具，68%和87%公司則期望在未來6及12個月內開始使用AI工具。

相比低於一半企業使用AI工具，91%受員工已曾在營銷和客戶體驗中使用AI技術，42%人曾用大型語言模型或對話式AI，25%人曾用文本生成圖像工具，23%人則均有使用過止兩種技術。

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企業應監管AI 增消費者信心

AI科技雖能加快工作效率，但同時亦帶來安全隱憂。Adobe大中華區董事總經理吳振章稱：「生成式人工智能技術在提高員工生產效率和客戶體驗方面將發揮積極作用，但在企業採用時需同步制定有關人工智能解決方案的使用政策和監督管理機制，避免其可能帶來的安全、隱私、資料處理和合規標準等風險。這將有利於增強消費者對品牌的信任。」

據報告顯示，87%消費者會減少在不能保證其資料安全的品牌消費，其中47%人更直接拒絕消費。

責任編輯：歐朗欣

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