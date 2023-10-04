英國高鐵擱置伯明翰至曼徹斯特路段（第二版）

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周三（4日）於保守黨大會上宣布，縮減高鐵HS2（英國2號高速鐵路）英格蘭北部路段的計劃，伯明翰將是高鐵終站，而非原先計劃的曼徹斯特。英超球會曼聯（Manchester United）等30家企業或團體聯署去信辛偉誠反對計劃，指此舉為自毀經濟。

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辛偉誠宣布，取消西米德蘭茲郡（West Midlands）到曼徹斯特的HS2高鐵路段。至於正在興建的HS2倫敦至伯明翰路段，將按原有計劃以倫敦尤斯頓（Euston）為起點站，而非倫敦西部市郊中轉站Old Oak Common。

HS2英格蘭北部路段擱置後，辛偉誠指可省回360億英鎊（約3,405億港元），取而代之為「北部網絡」（Network North）的計劃，以電動化鐵路、公路及巴士連接西北部多個城市。他認為這些代替方案項目更物有所值，而且可以更快落成。

辛偉誠稱，「北部網絡」完成後，由曼徹斯特前往赫爾（Hull，港慣稱侯城）、謝菲爾德（Sheffield）及布拉德福德（Bradford）等城市，分別只需84、42及30分鐘。

屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）批評，北部居民再次被視作「二等公民」。

屬保守黨的西米德蘭茲郡長斯特里特（Andy Street）周一（2日）也警告，取消當地的HS2路段等同取消未來。

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辛偉誠公布擱置計劃前，30家企業或團體致函他反對，包括曼聯、曼徹斯特機場集團（MAG）和曼徹斯特大學（University of Manchester）。

他們指出，取消HS2路段將嚴重自毀經濟，並損害當地作為經商之地的國際地位。他們強調HS2為整個國家未來經濟的命脈，承諾企業將願意與政府合作，努力應對項目不斷上升的成本。

根據2019年的估算，HS2造價約為710億英鎊（約6,715億港元）。但隨著近年薪金和建築材料成本不斷飆升，造價料大幅上升。

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責任編輯：鄭錦玲