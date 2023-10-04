  • 31°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 21:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國高鐵擱置伯明翰至曼徹斯特路段（第二版）

環球社會熱點 21:20 2023/10/04

分享：

分享：

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周三（4日）於保守黨大會上宣布，縮減高鐵HS2（英國2號高速鐵路）英格蘭北部路段的計劃，伯明翰將是高鐵終站，而非原先計劃的曼徹斯特。英超球會曼聯（Manchester United）等30家企業或團體聯署去信辛偉誠反對計劃，指此舉為自毀經濟。

（第二版全文更新）

【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時 【下一頁】

辛偉誠宣布，取消西米德蘭茲郡（West Midlands）到曼徹斯特的HS2高鐵路段。至於正在興建的HS2倫敦至伯明翰路段，將按原有計劃以倫敦尤斯頓（Euston）為起點站，而非倫敦西部市郊中轉站Old Oak Common。

HS2英格蘭北部路段擱置後，辛偉誠指可省回360億英鎊（約3,405億港元），取而代之為「北部網絡」（Network North）的計劃，以電動化鐵路、公路及巴士連接西北部多個城市。他認為這些代替方案項目更物有所值，而且可以更快落成。

辛偉誠稱，「北部網絡」完成後，由曼徹斯特前往赫爾（Hull，港慣稱侯城）、謝菲爾德（Sheffield）及布拉德福德（Bradford）等城市，分別只需84、42及30分鐘。

屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）批評，北部居民再次被視作「二等公民」。

屬保守黨的西米德蘭茲郡長斯特里特（Andy Street）周一（2日）也警告，取消當地的HS2路段等同取消未來。

英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援 【下一頁】

辛偉誠公布擱置計劃前，30家企業或團體致函他反對，包括曼聯、曼徹斯特機場集團（MAG）和曼徹斯特大學（University of Manchester）。

他們指出，取消HS2路段將嚴重自毀經濟，並損害當地作為經商之地的國際地位。他們強調HS2為整個國家未來經濟的命脈，承諾企業將願意與政府合作，努力應對項目不斷上升的成本。

根據2019年的估算，HS2造價約為710億英鎊（約6,715億港元）。但隨著近年薪金和建築材料成本不斷飆升，造價料大幅上升。                                

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時
2023/09/25
【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時
英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援
2023/09/25
英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援
英高鐵或再遲2年完工 成本飆升所致
2023/03/10
英高鐵或再遲2年完工 成本飆升所致
英高鐵工程嚴重延期 傳減班次及車速慳成本
2023/02/09
英高鐵工程嚴重延期 傳減班次及車速慳成本
解讀意大利執政聯盟分裂：五星運動一意孤行反高鐵
2019/08/09
解讀意大利執政聯盟分裂：五星運動一意孤行反高鐵

你可能感興趣

【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時
12:27 2023/09/25
【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時
英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援
11:04 2023/09/25
英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援
英高鐵或再遲2年完工 成本飆升所致
16:30 2023/03/10
英高鐵或再遲2年完工 成本飆升所致
基建 經濟 高鐵 鐵路 英國 倫敦 伯明翰 曼徹斯特

下一篇文章

【諾貝爾獎】美俄3學者獲化學獎 表揚對量子點發現與合成貢獻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款