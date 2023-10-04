英國高鐵將縮減北部路段 30組織反對憂自毀經濟

英媒指英國首相辛偉誠（Rishi Sunak），料於周三（4日）舉行的保守黨大會上宣布，縮減高鐵HS2（英國2號高速鐵路）英格蘭北部路段的計劃。包括英超球會曼聯等30家企業或團體聯署去信辛偉誠反對計劃，指此舉為自毀經濟。

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辛偉誠料宣布，取消西米德蘭茲郡到曼徹斯特的HS2高鐵路段。

HS2將由倫敦尤斯頓（Euston）而非西部市郊中轉站Old Oak Common出發，伯明翰至曼徹斯特的高鐵路段會取消。

HS2高速路段將在曼徹斯特停止，但從伯明翰出發，並改用現有的西海岸幹線軌道，代表運行速度會較慢。

辛偉誠或會提出一系列代替方案，涉及英格蘭和威爾斯北部交通。他認為這些代替方案項目更物有所值，而且可以更快落成。

屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）批評，北部居民再次被視作「二等公民」。

屬保守黨的西米德蘭茲郡長斯特里特（Andy Street）周一（2日）也警告，取消當地的HS2路段等同取消未來。

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30家企業或團體致函辛偉誠反對計劃，包括曼聯（Manchester United）、曼徹斯特機場集團（MAG）和曼徹斯特大學（University of Manchester）。

他們指倘若取消HS2路段將嚴重自毀經濟，並損害當地作為經商之地的國際地位。他們強調HS2為整個國家未來經濟的命脈，承諾企業將願意與政府合作，努力應對項目不斷上升的成本。

根據2019年的估算，HS2造價約為710億英鎊（約6,715億港元）。但隨著近年薪金和建築材料成本不斷飆升，造價料大幅上升。

國防大臣夏博思（Grant Shapps）上月就警告，特別考慮到通脹升幅，不重新審視HS2項目為瘋狂做法。

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責任編輯：鄭錦玲