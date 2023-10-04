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【Zoom程式】Zoom推文書處理程式　Zoom Doc以AI處理工作

科技 13:53 2023/10/04

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視像通話服務突圍而出的Zoom，不斷擴闊其業務範疇，在去年分別推出了郵件和日歷功能。而在今年的年度大會上，Zoom則宣布推出文書處理軟件Zoom Docs。

Zoom先前推出的人工智能（AI）工具Zoom AI Companion將支援Zoom Docs，能協助編輯及改善文件語調，或總結和搜尋內容，以及在文件內生成圖表。另外，Zoom Meetings內容亦能透過內置AI，自動增至Zoom Docs，並根據討論內容，協助用戶生成有關計劃書。

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而Zoom Docs的另一重點則是允許共同編輯，功能在第三方平台亦適用。用戶能透過在程式內提及同事名字，讓他們參與實時討論及留言，亦能分配工作。而且可以連結不同文件，甚至將其他文件加入其中。而共享資料夾則容許用戶將文件分層分類，使檔案排列更清晰。

此外，Zoom Docs能直接連結至Zoom其他平台，包括在Zoom Meetings、Team Chat、Zoom桌面版和手機版等創建、編輯及搜尋Zoom Docs文件內容。

責任編輯：歐朗欣

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