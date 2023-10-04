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【內房危機】中駿集團︰未支付已到期貸款出現違約事件　境外美元優先票據停牌

股市 12:50 2023/10/04

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【內房危機】中駿集團︰未支付已到期貸款出現違約事件　境外美元優先票據停牌

中駿集團 （01966） 公布，踏入第二季度集團銷售持續下滑，流動資金緊張狀況日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加。即使竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需。於公告日，公司沒有根據3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6100萬美元。

中駿集團半日升3.5%，報0.295元，成交16.9萬元。

未支付貸款已導致本公司的境外美元優先票據出現違約事件。未支付貸款可能會導致集團債權人根據相關融資的相應條款要求加快償還債務及或採取行動。公司將向聯交所申請由明日（5日）上午9時正起暫停公司各境外美元優先票據的交易，直至另行通知為止。

中駿集團表示，面對行業的困境，集團將集中資源確保已預售的物業竣工交付；並適時調整銷售策略，加快物業預售及銷售，以穩定業務營運，保障購房者、集團合作夥伴及所有持份者的利益。集團仍繼續保持正常的業務營運。

公司將盡快委聘外部顧問，協助集團就現在的資本結構及流動性進行評估，並探索可行的全面解決方案，以確保集團的長遠發展及保障所有持份者的利益。公司計劃積極與境外債權人溝通，爭取他們的支持和理解，以期友好解決債務問題。

今年初至公告日，集團已償還境外債務本金和利息共約15.6億美元。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中駿集團控股（01966）
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