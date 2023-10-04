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【引進辦】陳茂波：引進辦吸引約30家企業　大部分落腳北部都會區

宏觀解讀 12:36 2023/10/04

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【引進辦】陳茂波：引進辦吸引約30家企業　大部分落腳北部都會區

財政司司長陳茂波今早出席綠色金融協會年度論壇時表示，香港引進重點企業辦公室去年12月成立後，至今已吸引約30家企業落戶香港，大部分落腳「北部都會區」，預計相關企業初始投資總額達300億元，可望創造約1萬個就業機會。

另外，他指出，香港是亞洲的綠色金融中心，去年香港發行的綠色可持續債券總額超過800億美元，按年增長逾40%，發行規模約佔整個亞洲市場的三分之一。

陳茂波稱，過去幾年深圳、海南等省市政府，一共在港發行200億人民幣的綠色債券，反映內地公司信賴香港的綠色融資。

陳茂波又期望，東盟、中東和一帶一路國家使用香港金融服務，並指出按揭證券公司今年5月成功發行基建融資證券化先導計劃下的首批基建貸款抵押證券，總值約4億美元，涉及25個項目，來自亞太、中東和南美等地區，強調香港熱衷於為全球綠色轉型作出貢獻。

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