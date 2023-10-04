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【ESG】梁嘉彰：上市企業宜利用科技轉型至低碳模式　為氣候和環境作出更多保護

股市 12:16 2023/10/04

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香港上市公司商會主席粱嘉彰指，香港溫室氣體排放的第一大來源是燃煤發電，而第二大就是運輸，佔整體排放約 20%，港府積極鼓勵電動汽車的使用，對推動環保减排，淨化空氣起了重要的作用。

她續稱，中國在電動汽車領域的發展一日千里，2022年中國汽車出口量超過330萬台，年增長57%，當中電動汽車便佔25%，中國於去年已經取代德國成為全球第二大汽車出口國，反映中國帶動新能源汽車在全球的廣泛使用，為全球減排工作作出了重要貢獻。

梁嘉彰指，上市公司擁有具規模的業務，與經濟，社會，民生都有極大的接觸面，應該在減低碳排放方面作出更大貢獻，緩減氣候暖化，因此鼓勵上市企業積極鑽研如何利用科技，無論是為自身業務轉型至低碳模式，抑或是開闢新的業務領域，為氣候和環境作出更多的保護，同時也為股東發掘新機遇，創造更多價值。

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記者：陳韻妍

港股 可持續發展 ESG 汽車 新能源 經濟 氣候暖化 商會
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