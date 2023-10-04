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【新股IPO】上市公司商會梁嘉彰：香港不能再倚賴歐美資金回來　減印花稅僅「少少彌補」

新股IPO 12:00 2023/10/04

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上市公司商會梁嘉彰：香港不能再倚賴歐美資金回來　減印花稅僅「少少彌補」

港股再創今年新低，香港上市公司商會主席梁嘉彰認為，市場資金仍然充裕，投資者卻步只是信心問題，內地政策不明朗，經濟需時改善，加上資金被套牢，都令投資者不敢再入市，在欠缺歐美資金下，預期本港2024年IPO市場維持弱勢。

梁嘉彰指，投行裁員潮未完，很多大型基金已停止招聘人手，目前市場正處於分水嶺，需要有新的創意思維，發掘新渠道，重新建立投資者信心，「資金覺得有錢搵便會回來」。

減印花稅「少少彌補」　建議積極拓中東市場

對於市場有聲音希望透過減免股票印花稅去刺激港股成交，梁嘉彰稱，有無減印花稅對市場成交分別不大，只是少少彌補，不會改變大局，故她建議政府更積極開拓中東市場，成立跨部門小組專責小組，與中東國家建立友好關係，才能引領資金投入港股市場。梁嘉彰稱：

香港不可能再倚賴歐美資金回來，目前的困境雖嚴峻，但透過尋找新出路，改變思維，造就新生態圈。

今年IPO「塘水滾塘魚」問題嚴重　GEM改革不足以改變局面

今年本港IPO市場冷清，梁嘉彰指，今年IPO缺乏大型機構投資者，主要靠朋友支持去上市，這個「塘水滾塘魚」問題相當嚴重，要搞活IPO市場，IPO定價需要合理，上市後股價向上，才能帶動後市信心，「投資者有錢賺，其他IPO才會回來」。

港交所近日發布GEM上市改革建議的諮詢文件，主要建議包括恢復2018年改革所廢除的轉主板上市機制，讓合資格的GEM發行人轉往主板時毋須委任保薦人進行盡職審查、刊發達到招股章程標準的上市文件等。上市公司商會總幹事黃明偉指，港交所文件反映當局正回應市場訴求，但單靠降低GEM板的上市成本不能搞活市場，因投資者根本不想在GEM板進行買賣，故希望有更多政策推出，作多方面配合。

港交所公布GEM上市改革諮詢文件 重推轉主板機制、最快2024年初生效，可見【下一頁】

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記者：陳韻妍

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