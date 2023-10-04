【虛擬資產】陳浩濂出訪西班牙　「與會Web3公司對香港發展感興趣」

▲ 【虛擬資產】陳浩濂出訪歐洲 大部分Web3公司對香港發展感興趣

財經事務及庫務局副局長陳浩濂正出訪歐洲，包括參與巴塞隆拿Web3論壇SmartCon2023，並在主論壇的主題對談中闡述香港Web3的政策和監管方向，以及推動市場發展的措施。陳浩濂表示，也透過與個別公司閉門對接會議、展位傾談及小組聚餐等，接觸了數十家不同公司，鼓勵與會者來香港設立業務，利用香港的潛在投資者、客戶及合作夥伴網絡打入亞洲市場；絕大部份的與會者都對香港的Web3發展十分感興趣，並表示會考慮來港發展。

他表示，有關企業來自不同Web3業務範疇，有區塊鏈底層技術開發、跨鏈串連擴容方案、資產認證、智能合約等，當中也有風投和創投基金。

另外，陳浩濂在巴塞隆拿期間分別與加泰羅尼亞亞政府經濟及財政部秘書長Josep Vilarrubia及巴塞隆拿商會主席Monica Aparici會面，包括提及兩地在推動綠色經濟轉型的措施以及金融科技的最新發展，討論如何加強兩地金融科技生態圈的聯繫讓兩地的金融科技公司可在對方市場尋找更多商機，同意日後有更多資訊交流。

他完成巴塞隆拿之旅後，香港星期三凌晨時分由飛往瑞士蘇黎世，將會在當地逗留兩天與不同的業界持份者會面。

相關文章：

【Web3】阮國恒籲業界不要只關注「近兩周事件」 坦言對網上騙案不絕感氣餒

【可持續發展】許正宇：中東國家可探索在港發行人民幣計價的綠色、藍色或社會債券