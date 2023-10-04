▲ 【新西蘭央行】新西蘭維持利率5.5厘不變符預期 央行：貨幣供應量須保持在限制性水平

新西蘭央行維持官方現金利率（OCR）於5.5厘不變，符合市場預期，是連續第3次會議維持利率在15年高位。央行聲明指，貨幣政策委員會認為，為確保年度消費價格通脹率回到1%至3%的目標範圍，並支持最大限度的可持續就業，貨幣供應量必須保持在限制性水平。

聲明認為利率正限制經濟活動，並降低通脹壓力，雖6月份的國內生產總值（GDP）增長強於預期，但經濟增長前景依然低迷，由於貨幣條件仍具有限制性，預計支出增長將進一步下降。

聲明指，從全球來看，經濟增長仍低於趨勢水平，新西蘭大多數貿易夥伴的總體通脹已緩解。全球需求疲弱為新西蘭的出口量和出口價格帶來下行壓力。除石油外，全球進口價格亦回落。委員會認為，新西蘭經濟的供需失衡繼續緩和，但要減輕通脹壓力，還需要一段較長的低迷時期。

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編輯：胡學能