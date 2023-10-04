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【Bing AI】Bing Chat加入DALL-E 3　昨起推至所有用戶

科技 11:48 2023/10/04

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Microsoft一直大力發展人工智能（AI），在旗下搜尋器Bing，加入聊天機械人Bing Chat後，更進行了不少更新。而昨（3日），Bing Chat則作重大升級，新增DALL-E 3系統，允許用戶直接生成AI圖像。

上月推出的DALL-E 3為OpenAI文本生成圖像程式的最新版本，而該版本在上周已率先引進Bing企業版Bing Enterprise，以及Bing AI圖像生成工具Bing Image Creator，現在則開放予所有Bing Chat用戶。

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DALL-E 3在加入Bing Chat後不再以獨立產品的形式運行，用戶能透過和Bing Chat內置的聊天機械人對話生成圖像，毋須再不斷更改文本指令以獲得合適的結果。其次，DALL-E 3會在生成用戶所需圖像後，向其提出下一步建議，如「你能在背景加入彩虹嗎？」。

另外，為避免產生混淆，使用Bing Image Creator生成的圖像均會自動加入水印，以將其識別為AI內容。而程式亦有自家審核系統。DALL-E 3同樣有內置安全工具，禁止用戶以公眾人物的相片作二次創作，並禁止創建仇恨作品。

責任編輯：歐朗欣

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