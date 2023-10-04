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麥卡錫成美首位遭罷免眾院議長 宣布不再競選議長

環球政治 11:03 2023/10/04

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美國共和黨保守派提出罷免黨友麥卡錫（Kevin McCarthy）的議長職務，議案獲通過，麥卡錫成為美國史上首位遭罷免的眾院議長。麥卡錫表明不會再競選議長職務，眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）獲任命為臨時議長。

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美國國會眾議院周日（1日）前通過財政預算案臨時撥款法案，解除政府停擺危機。但共和黨內保守派不滿麥卡錫依賴民主黨人支持，換取通過臨時法案，觸發共和黨內訌。

共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）周二（3日）提出動議，向麥卡錫逼宮。民主黨表明不會幫助共和黨解決其黨內問題，拒絕支持麥卡錫。

眾院以216票贊成對210票反對的票數通過罷免麥卡錫，8名共和黨人和208名民主黨人投贊成票。

蓋茲於表決後直斥麥卡錫為沼澤生物，透過籌集並重新分配特殊利益資金，以換取好處而掌權。麥卡錫則指控蓋茲提出罷免他只為搏取關注。

麥卡錫表示不會為當初決定而後悔，指他為信念而戰。但他表明不再競選議長，指他深信自己能繼續戰鬥，但會選擇不同的方式戰鬥。

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共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）獲任命為臨時議長，多名共和黨人透露他們計劃下周二（10日）開會商討接任議長的人選，料於下周三（11日）投票表決。

據悉，眾院共和黨二號人物Steve Scalise和眾院共和黨黨鞭Tom Emmer都可能成為新一任議長。

麥卡錫遭逼宮導致眾院立法活動停頓，國會需在11月17日的限期內通過撥款法案，否則政府將陷入停擺。

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責任編輯：鄭錦玲

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