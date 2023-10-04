▲ 【JPEX案】警方再拘1男 JPEX稱DAO持份者分紅方案獲通過

無牌經營的虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，警方據報於今日（4日）早上再在屯門拘捕一名28歲姓劉男子，被指是詐騙犯罪集團成員，至今JPEX案累有19人被捕。另一方面，JPEX在網站公布，其提出的「DAO持份者分紅方案」獲68%用戶同意通過，將分階段執行，所有持DAO持份者分紅的持有人，未來都可以有投票權，在JPEX未來決策可作出公投。不過，JPEX在方案上只釋出49%% DAO持份者分紅，決策權基本沒有改變。

截至10月2日下午5時，警方共收到2467人報案，懷疑被JPEX詐騙，涉款15.22億元。

JPEX在9月13日被證監會點名警告後，隨即大舉調高提幣（出金）手續費至99%以上，變相鎖死用戶資產。JPEX其後雖聲稱會逐步降低手續費，但依然達95%以上，並提出「DAO持份者分紅方案」，用戶可將存於平台的資產1：1比例換取「DAO持份者分紅」，兩年後才以100%進行回購，現時只以兌換價1%回購，一年後則以30%回購。

JPEX所謂的「DAO」，即JPEX向來在網站所稱的「去中心化的自治組織」，指該平台無CEO、無負責人、無實體。

JPEX在最新通告指，正努力地與第三方造市商繼續進行談判，並希望可以儘快釋出資金，以用於平台的調整工作。

相關文章：

【JPEX案】兩名澳門被捕港人據報傍晚押抵本港後 將被警方拘捕

【JPEX案】港澳再拘4人、警方：涉較核心人士 再凍結2400萬元資產、有人在浴缸燒文件及收藏大量人民幣