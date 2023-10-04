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恒指曾挫逾200點再創今年低　新世界逆市升逾3%

股樓投資 10:55 2023/10/04

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美債息創16年高，美股三大指數急跌，港股昨日急跌478點後，今早曾再跌逾200點，跌穿昨日低位，再創今年低。科技指數繼續走弱，一度跌逾1.8%；國指亦曾跌逾1.5%。

尋日急跌的本地地產股今早個別發展，其中新世界（00017）初段反彈逾3%，最高見15.1元，暫為表現最佳藍籌；新地（00016）反彈逾1.8%；太古地產（01972）跌逾1.5%。

新世界（0017）上周五（29日）公布業績後，遭多間大行削減目標價，其一原因是末期息按年大減八成，每股僅得0.3元。摩根士丹利指，新世界減派息後，股息率降至5厘，低於同業，但認為減派息，配合節省資本開支，有助降低槓桿。

科技股繼續受壓，其中百度（09888）跌逾4%，低見123.3元，暫為表現最差藍籌；阿里巴巴（09988）曾跌1.9%，低見81.5元；騰訊（00700）曾跌1.7%，低見295.4元。

大摩：新世界多招減槓桿 料日後租金收入上升【下一頁

新世界全年核心盈利升21％ 無供股或配股計劃 鄭志剛：進入收成期【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

恒生指數 港股 新世界發展（00017）

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