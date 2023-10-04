聖誕新春豪華深度遊 南非、珀斯、馬爾代夫  行程全面升級

轉眼又踏入秋冬，不捨得暖和天氣，喜歡「暖笠笠」陽光及豪華深度遊的你，今年不妨向候鳥取經，趁年尾北半球入冬時，轉陣到溫暖怡人的地方度假！金怡假期今年就推出多個行程升級的長綫深度遊旅行團，以貼地價錢帶你暢遊馬爾代夫、珀斯、南非，更選乘榮獲Skytrax 2023年「全球最佳航空公司」的新加坡航空，未到達當地已可率先感受5星級的空中之旅！

▲ 乘坐觀光直升機飛越開普敦，360度無死角欣賞開普敦的美景色，更可俯瞰桌灣和港區的無敵景觀！

南非8天美食之旅



南非素來都以壯麗的大自然景色及野生動物而聞名，金怡假期特意安排了南非8天美食之旅，從吃喝玩樂中「品嘗」南非的迷人之處！旅程由南非第二大城市開普敦出發，先到訪當地的葡萄園產區—斯泰倫博斯，到葡萄酒窖品嘗美酒，了解釀製過程。斯泰倫博斯屬地中海型氣候，夏季日照時間較長，日夜溫差大，令葡萄能積累充足的糖份，特有的Pinotage（皮諾塔吉）葡萄，是由Pinot Noir（黑皮諾）與 Cinsault（神索）葡萄的混種，其豐富的味道，令這裏擁有「南非波爾多」的美譽！斯泰倫博斯的歷史悠久，保留着早期歐洲喬治亞式和維多利亞式建築，充滿歐陸文藝氣息，團友更有機會品嘗地道美食巡禮旅程，如芝士、橄欖、朱古力、傳統咸肉乾、新鮮麵包等，大飽口福！

360度旋轉纜車遊桌山 乘觀光直升機看開普敦

為了全面欣賞開普敦的風光，特意安排乘搭360度旋轉纜車登上當地最著名的地標—桌山，站立於似桌面般平坦的山頂，開普敦美景盡收眼底。更可乘坐觀光直升機飛越開普敦，從不同的角度欣賞醉人景色，假如天朗氣清，可俯瞰桌灣和港區景觀！

參觀南非最古老和最大的鮑魚養殖場，即場品嘗新鮮又大隻的南非鮑魚，機會難得！極具非洲風情的非洲主題餐廳Gold Restaurant，亦是是次行程的重點！餐廳著名的14道特色菜，分別代表非洲不同地方的美食，食客一次過體驗非洲特色的飲食文化，可一邊品嘗美食，一邊欣賞精彩的非洲特色表演，讓每一位旅客都能全面感受南非之美！

8天暢遊西澳 5大項目無須自費

西澳是澳洲最大和最多元化的州，這裏有古老的歷史遺址、壯闊的海岸綫，亦有奇特的岩層，以及令人着迷的清澈海水，在西澳旅遊，可盡探索大自然之美！金怡假期為了讓每一位旅客玩得更盡興，特意安排5大無須自費項目，包括乘坐小型飛機觀賞粉紅湖、乘船捕捉龍蝦體驗、出海觀賞巨鯨、品嘗西澳著名龍蝦午餐及品嘗中式白蟹海鮮餐，讓你上天下海，吃盡地道佳餚，多角度感受西澳不一樣的魅力！

▲ 安排乘坐小型飛機從高空欣賞被稱為「粉紅色鹽湖」的赫特潟湖，景色壯麗，一生難忘！

要數行程上最搶眼的行程，非到訪西澳珀斯赫特潟湖（Hutt Lagoon）莫屬！行程安排乘坐小型飛機從高空欣賞被稱為「粉紅色鹽湖」的赫特潟湖，其含鹽度高，湖中的藻類所產生的物質令整個湖泊變成粉紅色。顏色更會隨鹽度的變化而有所改變，當中又以深紫到淺粉色的湖泊最為迷人！觀賞粉紅湖過後，將安排到龍蝦漁舍（Lobster Shack）享用龍蝦午餐！飯後參觀龍蝦工廠，了解他們現代化的運作，認識當地的龍蝦業務。

即捉即吃鮮龍蝦 出海近距離觀鯨

西澳的龍蝦一直被世人所追捧，其肉質飽滿，爽口鮮甜，行程安排乘坐專門建造的龍蝦捕撈船—曼哲拉郵輪，由經驗豐富的船員帶領下，體驗捕捉龍蝦，並即時品嘗龍蝦漁獲。船上主廚更會精心炮製多道海鮮佳餚，讓旅客一邊品嘗海鮮，一邊痛快暢飲！西澳以觀看野生動物而聞名，故重本安排出海近距離觀鯨。每年5月至12月是當地的觀鯨季節，鯨魚會由南極洲出發，游至溫暖的西北澳繁衍下一代，團友可在船上與巨鯨近距離打招呼，留下難忘回憶！

▲ 乘坐曼哲拉郵輪，由經歷豐富的船員帶領下，體驗捕捉龍蝦，並即時品嘗龍蝦漁獲。

6天馬爾代夫 世外桃園嘆世界

位於印度洋的馬爾代夫，由26個環礁組成，其海天一色的景致，在不少旅客的夢想清單上佔了重要的一席位！當地10月底開始步入旅遊季節，天氣轉為炎熱乾燥，擁有燦爛的陽光，加上海水平靜，適宜進行各類水上活動，此時出發絕對是最佳時機！

親親巨形魔鬼魚 浮潛睇海龜

是次的行程住宿安排舒適又豪華，連續四晚入住於馬爾代夫「天堂島諾蒂卡渡假村」或同級，兩晚免費提升至入住「水上別墅Water Villa」，讓團友可以盡情放鬆身心。於渡假村內，每晚7時就可近距離觀賞巨形魔鬼魚及各種奇特魚群。日間則可進行自由活動，由經驗船夫帶領下，乘船前往珊瑚礁小島，欣賞色彩斑斕的珊瑚，邊浮潛邊與海龜共舞；或是在黃昏的「magic hour」中，乘船出發到海深處邊看日落邊釣魚，船夫不單會為你準備釣具，你更可帶走戰利品，由大廚為你炮製漁獲，過一個寫意假期！

更會特別安排乘船到外島參觀，與馬爾代夫的原住民坐在沙灘上聊天，了解他們的原始生活，作深度文化交流。同時更無需附加費，走訪馬爾代夫第二大首府「胡魯馬利島」，此為馬爾代夫第四大島，島上設有餐廳及紀念品商店，是旅客吃盡環球美食及買手信的好地方。

▲ 行程安排連續四晚入住於馬爾代夫「天堂島諾蒂卡渡假村」。

精選旅行團

【8天南非團】SFC8

美酒品嘗、觀光直升機、鮑魚養殖場、360度旋轉纜車

【快將成團】9月29日、10月13日及11月24日

團費︰$22,990起（全包價）

詳情: https://www.goldjoy.com/tour?code=SFC8

【6天馬爾代夫團】MLE6

【快將成團】 10月12日、12月21日

團費：$19,990起

詳情: https://www.goldjoy.com/tour?code=MLE6

【8天西澳洲團】AWP8

珀斯、粉紅湖、 全球最大水霸壁畫、追蹤巨鯨、曼哲拉巨人、小矮人村、費里曼圖市集

【已成團】10月27日

【快將成團】9月22日、11月19日

團費: $22,990起（全包價）

詳情: https://www.goldjoy.com/tour?code=AWP8

【8天墨爾本團】AMEL8

雅拉河谷、古董蒸氣火車、疏芬山淘金場、菲利普島、丘吉爾島、大海洋路

出發日期： 11月14日、12月6日；

2024年1月18日、2月21日

團費: $23,990起（全包價）

https://www.goldjoy.com/tour?code=AMEL8

金怡假期

地址：香港金鐘道95號統一中心一樓商場1002A-C室 （金鐘地鐵站D出口）

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(特約)