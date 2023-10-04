【港股市況】美團跌近3%破底　友邦逆市向好、新世界反彈　恒指跌逾百點再創今年低（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股下挫，港股續軟向下。恒大 （03333） 逆市再升逾2%，友邦 （01299） 升近2%，ATM軟，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，恒指低開64點，開報17266點，科指跌0.6%，報3796點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：07】主席辭任、擬改名的縱橫遊 （08069） ，股價逆市升一成，高見0.074元。

【旅遊社】縱橫遊擬易名飛道旅遊 袁振寧辭任主席、家族去年起大手減持

【11：02】宏海控股 （08020） 股價逆市再升近8成，高見0.19元。

【10：59】百度 （09888） 、攜程 （09961） 分別跌近4%。

【10：54】本港地產股普遍逆市向上，恒地 （00012） 升逾1%，新地 （00016） 升逾2%，新世界 （00017） 升逾3%，長實 （01113） 跌0.4%，信置 （00083） 暫無升跌。

【10：48】美團 （03690） 跌近3%，破底低見106.6元。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近1%。

【10：42】友邦 （01299） 最新升2%，高見65.85元。

【10：40】【貼現窗】金管局通過貼現窗投放5.48億元流動性

【10：18】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 分別跌2%。澳門旅遊局公布，由上周五（9月29日）至本周一（10月2日）中秋國慶四日假期，訪澳旅客達到53萬人次，相當於2019年同期87%水平。

【10：09】新世界 （00017） 最新反彈逾4%，高見15.04元，暫為表現最好藍籌。

【09：55】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌約111點，報17220點，科指跌0.8%，報3787點。

【09：55】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌1%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 逆市升逾1%。

【09：49】中生製藥 （01177） 表示未來一年將回購最多10億元股份，股價仍隨市偏軟跌0.4%。

【09：44】滙豐 （00005） 靠穩，升0.1%高見61元。

【09：43】恒指跌幅擴至逾200點，報17119點，跌211點，科指跌1.8%，報3749點。

【09：42】包浩斯Bauhaus （00483） 逆市升逾5%，早段高見0.56元。包浩斯截至9月底止3個月集團同店銷售增長31%，當中香港同店銷售增21%，澳門同店銷售增88%。

【零售股】包浩斯Bauhaus上季同店銷售增31% 澳門大增88%

【09：37】新世界 （00017） 逆市反彈近3%，高見14.88元。

【09：35】恒大 （03333） 最新轉跌12%，低見0.355元，恒大物業 （06666） 跌逾1%，低見0.56元。

【09：32】港股開市後跌逾百點，恒指報1717點，跌160點，科指跌1.5%，報3759點。

【09：32】美團 （03690） 開市後跌近2%，低見107.8元。

【美團3690】美團遭聯合創辦人穆榮均沽200萬股 套現2.3億

【09：21】恒大 （03333） 逆市再升逾2%，友邦 （01299） 升近2%，ATM軟，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，恒指低開64點，開報17266點，科指跌0.6%，報3796點。

【09：13】期指低開64點，開報17289點。

【09：06】恒指黑期跌約29點，報17220點。

【07：59】【鱷王看法】達里奧︰美國對華芯片限制 類似太平洋戰爭前對日本石油禁運

【07：45】【Morning精點】日圓決戰150關、大戶撳低政府即夾高︱新世界大削末期息80%減支出、券商紛削評級及目標價

【07：45】港股ADR收報17295點，跌36點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61.59元，較港收市價高0.69元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報297.79元，較港收市價低2.81元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.77元，較港收市價低0.33元或0.4%。

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【07：30】美國30年期債息高見4.95厘，創07年以來新高 ；10年期債息曾高見高見4.812厘，再創逾16年高位。美滙升破107，道指曾瀉逾500點，最終道指跌430點，報33002點；標指跌58點，報4229點；納指跌248點或1.87%，報13059點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌31點 騰訊ADR低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩