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【港股市況】本港地產股逆市揚、新世界反彈3%　美團跌逾3%破底　恒指半日跌179點再創今年低（不斷更新）

股市 12:02 2023/10/04

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港股市況不斷更新

美股下挫，港股半日跌逾百點再創伐年新低。恒指低開64點，開市後跌幅隨即擴大，曾跌223點，低見17107點。恒生指數半日跌179點，報17151點，成交315.6億元。科指跌1.7%，報3752點。地產股逆市升，新世界 （00017） 升3%，ATMXJ跌0.9%至逾3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 破底，百度 （09888） 跌逾4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日跌179點，報17151點，成交315.6億元。科指跌1.7%，報3752點。地產股逆市升，新世界 （00017） 升3%，ATMXJ跌0.9%至逾3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 破底，百度 （09888） 跌逾4%。

【12：00】【新股IPO】上市公司商會梁嘉彰：香港不能再倚賴歐美資金回來　減印花稅僅「少少彌補」

【11：46】【港元拆息】港元拆息全線向下　1個月HIBOR跌穿5厘

【11：32】恒指最新跌約116點，報17215點，科指跌1.3%，報3768點。

【11：26】四大內銀逆市向好，建行 （00939） 升0.7%，工行 （01398） 、中行 （03988） 升0.8%，農行 （01288） 升1%。

【11：07】主席辭任、擬改名的縱橫遊 （08069） ，股價逆市升一成，高見0.074元。

【旅遊社】縱橫遊擬易名飛道旅遊　袁振寧辭任主席、家族去年起大手減持

【11：02】宏海控股 （08020） 股價逆市再升近8成，高見0.19元。

【10：59】百度 （09888） 、攜程 （09961） 分別跌近4%。

【10：54】本港地產股普遍逆市向上，恒地 （00012） 升逾1%，新地 （00016） 升逾2%，新世界 （00017） 升逾3%，長實 （01113） 跌0.4%，信置 （00083） 暫無升跌。

【10：48】美團 （03690） 跌近3%，破底低見106.6元。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近1%。

【10：42】友邦 （01299） 最新升2%，高見65.85元。

【10：40】【貼現窗】金管局通過貼現窗投放5.48億元流動性

【10：18】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 分別跌2%。澳門旅遊局公布，由上周五（9月29日）至本周一（10月2日）中秋國慶四日假期，訪澳旅客達到53萬人次，相當於2019年同期87%水平。

【10：09】新世界 （00017） 最新反彈逾4%，高見15.04元，暫為表現最好藍籌。

【09：55】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌約111點，報17220點，科指跌0.8%，報3787點。

【09：55】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌1%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 逆市升逾1%。

【09：49】中生製藥 （01177） 表示未來一年將回購最多10億元股份，股價仍隨市偏軟跌0.4%。

【09：44】滙豐 （00005） 靠穩，升0.1%高見61元。

【09：43】恒指跌幅擴至逾200點，報17119點，跌211點，科指跌1.8%，報3749點。

【09：42】包浩斯Bauhaus （00483） 逆市升逾5%，早段高見0.56元。包浩斯截至9月底止3個月集團同店銷售增長31%，當中香港同店銷售增21%，澳門同店銷售增88%。

【零售股】包浩斯Bauhaus上季同店銷售增31%　澳門大增88%

【09：37】新世界 （00017） 逆市反彈近3%，高見14.88元。

【09：35】恒大 （03333） 最新轉跌12%，低見0.355元，恒大物業 （06666） 跌逾1%，低見0.56元。

【09：32】港股開市後跌逾百點，恒指報1717點，跌160點，科指跌1.5%，報3759點。

【09：32】美團 （03690） 開市後跌近2%，低見107.8元。

【美團3690】美團遭聯合創辦人穆榮均沽200萬股　套現2.3億

【09：21】恒大 （03333） 逆市再升逾2%，友邦 （01299） 升近2%，ATM軟，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，恒指低開64點，開報17266點，科指跌0.6%，報3796點。

【09：13】期指低開64點，開報17289點。

【09：06】恒指黑期跌約29點，報17220點。

【07：59】【鱷王看法】達里奧︰美國對華芯片限制　類似太平洋戰爭前對日本石油禁運

【07：45】【Morning精點】日圓決戰150關、大戶撳低政府即夾高︱新世界大削末期息80%減支出、券商紛削評級及目標價

【07：45】港股ADR收報17295點，跌36點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61.59元，較港收市價高0.69元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報297.79元，較港收市價低2.81元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.77元，較港收市價低0.33元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國30年期債息高見4.95厘，創07年以來新高 ；10年期債息曾高見高見4.812厘，再創逾16年高位。美滙升破107，道指曾瀉逾500點，最終道指跌430點，報33002點；標指跌58點，報4229點；納指跌248點或1.87%，報13059點。

即睇美股收市︰

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開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股十月走勢前瞻 恒大系復牌後部署

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌31點　騰訊ADR低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 恒生指數 港股ADR 指數 美股
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