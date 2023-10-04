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【港股市況】恒大回吐一成　友邦逆市靠穩、新世界反彈　恒指開市後跌逾百點（不斷更新）

股市 09:37 2023/10/04

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港股市況不斷更新

美股下挫，港股續軟向下。恒大 （03333） 逆市再升逾2%，友邦 （01299） 升近2%，ATM軟，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，恒指低開64點，開報17266點，科指跌0.6%，報3796點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    即市走勢︰

    【09：37】新世界 （00017） 逆市反彈近3%，高見14.88元。

    【09：35】恒大 （03333） 最新轉跌12%，低見0.355元，恒大物業 （06666） 跌逾1%，低見0.56元。

    【09：32】港股開市後跌逾百點，恒指報1717點，跌160點，科指跌1.5%，報3759點。

    【09：32】美團 （03690） 開市後跌近2%，低見107.8元。

    【美團3690】美團遭聯合創辦人穆榮均沽200萬股　套現2.3億

    【09：21】恒大 （03333） 逆市再升逾2%，友邦 （01299） 升近2%，ATM軟，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，恒指低開64點，開報17266點，科指跌0.6%，報3796點。

    【09：13】期指低開64點，開報17289點。

    【09：06】恒指黑期跌約29點，報17220點。

    【07：59】【鱷王看法】達里奧︰美國對華芯片限制　類似太平洋戰爭前對日本石油禁運

    【07：45】【Morning精點】日圓決戰150關、大戶撳低政府即夾高︱新世界大削末期息80%減支出、券商紛削評級及目標價

    【07：45】港股ADR收報17295點，跌36點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61.59元，較港收市價高0.69元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報297.79元，較港收市價低2.81元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.77元，較港收市價低0.33元或0.4%。

    更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

    【07：30】美國30年期債息高見4.95厘，創07年以來新高 ；10年期債息曾高見高見4.812厘，再創逾16年高位。美滙升破107，道指曾瀉逾500點，最終道指跌430點，報33002點；標指跌58點，報4229點；納指跌248點或1.87%，報13059點。

    即睇美股收市︰

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    開市追揸沽
    【開市追揸沽】港股、美股十月走勢前瞻 恒大系復牌後部署

    港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌31點　騰訊ADR低港1%（不斷更新）

    責任編輯︰梁浩碩

    港股 ADR 恒生指數 港股ADR 指數 美股
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