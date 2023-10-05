【恒指夜期】夜期收市跌22點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）

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美國ADP小非農數據欠佳，債息由4.8799厘，回軟至4.733厘，回落1469點，夜期雖然仍跌22點，收報17230點，部份藍籌股ADR靠穩，騰訊ADR仍處300關以下。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 107.26 +0.3% 騰訊ADR 296.97 -0.2% 滙豐ADR 61.55 +1.2% 阿里巴巴美股 82.29 +0.7%

北水繼續缺席，資金入市興趣低，港股全日成交不足600億元，港股續跌逾百點再創今年低位。

新世界反彈、友邦續揚 恒指再跌135點

恒指低開64點，開市後跌幅隨即擴大，午後曾跌最多237點，低見17094點。恒生指數最終跌135點，收報17195點，續欠北水下，成交縮至576億，科指跌1.7%，報3752點。新世界 （00017） 反彈逾2%，友邦 （01299） 升逾1%，四大內銀逆市向好，ATM跌1%至近3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 65.40 +1.6 +18 353 新地 82.95 +2.0 +3 10 建行 4.26 +0.5 +3 2 騰訊 297.60 -1.0 -13 12 阿里巴巴 81.75 -1.6 -21 20 美團 106.90 -2.8 -28 -

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：21】恒指夜期升53點，報17305點。

【17：06】【分析】大摩調升三桶油今年盈利預測 最看好邊隻油股？

【16：44】【智能合約】港交所10月9日推出SYNAPSE平台 加快滬深港通結算流程

【16：31】【大行看法】張憶東：美長債息上升對港股衝擊已強弩之末 10年期債息年底看多少？

【16：10】新世界 （00017） 反彈逾2%，友邦 （01299） 升逾1%，四大內銀逆市向好，ATM跌1%至近3%，恒指續跌135點，收報17195點，成交縮至576億，科指跌1.7%，報3752點。

【16：07】【大行看法】星展：樓市是資金流去向及市場情緒的關鍵 發商商削派息釋出不利市場訊號

【16：00】恒指U盤前跌145點，報17185點。

【15：34】【大行看法】渣打財富管理降低恒指第四季波動區間到17000至19000點 調升美股至超配

【15：18】【阿里系IPO】菜鳥增聘大摩為新股協調人 9月底交表香港上市、前一輪估值逾千億（第二版）

【15：10】港股尾市跌約184點，報17146點，科指跌1.9%，報3743點。

【14：56】除四大內銀逆市向好外，內險亦普遍向上，國壽 （02628） 升0.2%，財險 （02328） 升2%，太保 （02601） 升0.1%，平保 （02318） 則跌逾1%。

【14：45】中旭未來 （09890） 今早低見9.32元新低後，最新倒升21%，高見12.68元。

【14：37】比亞迪 （01211） 跌逾3%，吉利 （00175） 跌近2%，廣汽 （02238） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌1%，至於華晨 （01114） 則逆市升0.5%。

【14：27】恒指跌逾200點，午後跌最多237點，低見17094點再創今年新低。科指跌2.2%，報3733點。美團 （03690） 跌近4%，破底低見105.7元，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【13：43】聯合能源 （00467） 未止跌，股價午後再跌逾2成，低見0.75元。

【13：42】國美零售 （00493） 破底低見0.05元後，午後轉升逾13%，高見0.058元，成交632.8萬元。

【13：41】恒指最新又跌近200點，報17138點，跌192點。

【13：29】恒安 （01044） 破底低見23.75元，最新回穩轉升0.2%，高見24.3元。

【13：26】李寧 （02331） 跌逾3%，破底低見30.6元，安踏 （02020） 跌逾1%，特步 （01368） 跌逾3%。

【13：13】港股午後初段跌約145點，報17185點，科指跌1.5%，報3760點。

【13：13】【內房危機】中駿集團︰未支付已到期貸款出現違約事件 境外美元優先票據停牌

【12：00】恒生指數半日跌179點，報17151點，成交315.6億元。科指跌1.7%，報3752點。地產股逆市升，新世界 （00017） 升3%，ATMXJ跌0.9%至逾3%，美團 （03690） 、京東 （09618） 破底，百度 （09888） 跌逾4%。

【12：00】【新股IPO】上市公司商會梁嘉彰：香港不能再倚賴歐美資金回來 減印花稅僅「少少彌補」

【11：46】【港元拆息】港元拆息全線向下 1個月HIBOR跌穿5厘

【11：32】恒指最新跌約116點，報17215點，科指跌1.3%，報3768點。

【11：26】四大內銀逆市向好，建行 （00939） 升0.7%，工行 （01398） 、中行 （03988） 升0.8%，農行 （01288） 升1%。

【11：07】主席辭任、擬改名的縱橫遊 （08069） ，股價逆市升一成，高見0.074元。

【旅遊社】縱橫遊擬易名飛道旅遊 袁振寧辭任主席、家族去年起大手減持

【11：02】宏海控股 （08020） 股價逆市再升近8成，高見0.19元。

【10：59】百度 （09888） 、攜程 （09961） 分別跌近4%。

【10：54】本港地產股普遍逆市向上，恒地 （00012） 升逾1%，新地 （00016） 升逾2%，新世界 （00017） 升逾3%，長實 （01113） 跌0.4%，信置 （00083） 暫無升跌。

【10：48】美團 （03690） 跌近3%，破底低見106.6元。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌近1%。

【10：42】友邦 （01299） 最新升2%，高見65.85元。

【10：40】【貼現窗】金管局通過貼現窗投放5.48億元流動性

【10：18】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 分別跌2%。澳門旅遊局公布，由上周五（9月29日）至本周一（10月2日）中秋國慶四日假期，訪澳旅客達到53萬人次，相當於2019年同期87%水平。

【10：09】新世界 （00017） 最新反彈逾4%，高見15.04元，暫為表現最好藍籌。

【09：55】港股跌勢略為喘定，恒指最新跌約111點，報17220點，科指跌0.8%，報3787點。

【09：55】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌1%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 逆市升逾1%。

【09：49】中生製藥 （01177） 表示未來一年將回購最多10億元股份，股價仍隨市偏軟跌0.4%。

【09：44】滙豐 （00005） 靠穩，升0.1%高見61元。

【09：43】恒指跌幅擴至逾200點，報17119點，跌211點，科指跌1.8%，報3749點。

【09：42】包浩斯Bauhaus （00483） 逆市升逾5%，早段高見0.56元。包浩斯截至9月底止3個月集團同店銷售增長31%，當中香港同店銷售增21%，澳門同店銷售增88%。

【零售股】包浩斯Bauhaus上季同店銷售增31% 澳門大增88%

【09：37】新世界 （00017） 逆市反彈近3%，高見14.88元。

【09：35】恒大 （03333） 最新轉跌12%，低見0.355元，恒大物業 （06666） 跌逾1%，低見0.56元。

【09：32】港股開市後跌逾百點，恒指報1717點，跌160點，科指跌1.5%，報3759點。

【09：32】美團 （03690） 開市後跌近2%，低見107.8元。

【美團3690】美團遭聯合創辦人穆榮均沽200萬股 套現2.3億

【09：21】恒大 （03333） 逆市再升逾2%，友邦 （01299） 升近2%，ATM軟，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，恒指低開64點，開報17266點，科指跌0.6%，報3796點。

【09：13】期指低開64點，開報17289點。

【09：06】恒指黑期跌約29點，報17220點。

【07：59】【鱷王看法】達里奧︰美國對華芯片限制 類似太平洋戰爭前對日本石油禁運

【07：45】【Morning精點】日圓決戰150關、大戶撳低政府即夾高︱新世界大削末期息80%減支出、券商紛削評級及目標價

【07：45】港股ADR收報17295點，跌36點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61.59元，較港收市價高0.69元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報297.79元，較港收市價低2.81元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.77元，較港收市價低0.33元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國30年期債息高見4.95厘，創07年以來新高 ；10年期債息曾高見高見4.812厘，再創逾16年高位。美滙升破107，道指曾瀉逾500點，最終道指跌430點，報33002點；標指跌58點，報4229點；納指跌248點或1.87%，報13059點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌31點 騰訊ADR低港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩