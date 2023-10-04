【日圓走勢】日圓觸150幾秒飆升近2%、日債息見0.8厘　神田真人拒認是否干預匯價

▲ 【日圓走勢】日圓幾秒鐘內飆升近2% 神田真人拒絕確認是否出手干預

日圓兌每元匯價大幅波動，外界揣測日本當局可能已出手。不過，日本財務省負責國際事務的官員神田真人拒絕確認日本當局是否出手，表示不會評論是否有外滙干預，又稱將繼續維持現有的立場來應對過度的滙率波動。

日圓兌每美元昨晚曾觸及150.16，為2022年10月以來的最低水平，其後幾秒鐘內飆升近2%，一度升至147.43。神田發表評論後日圓基本持平，最新報149.19。以港元匯價計，每百日圓約相當於5.22港元。

神田真人表示，日圓過度波動並不可取，會對企業及家庭產生影響，又補充不會排除任何有關外滙的選擇。

日本10年期債息最新升至0.8厘水平，為2013年首次，即使日本債息走高，但美國國債債息再次大升之下，日圓匯價近期承受新一輪貶值，跌至去年11月以來低位。日圓兌美元匯價年初累跌13%。

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責任編輯︰梁浩碩