  • 33°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日圓走勢】日圓觸150幾秒飆升近2%、日債息見0.8厘　神田真人拒認是否干預匯價

宏觀解讀 15:01 2023/10/04

分享：

分享：

【日圓走勢】日圓幾秒鐘內飆升近2%　神田真人拒絕確認是否出手干預

日圓兌每元匯價大幅波動，外界揣測日本當局可能已出手。不過，日本財務省負責國際事務的官員神田真人拒絕確認日本當局是否出手，表示不會評論是否有外滙干預，又稱將繼續維持現有的立場來應對過度的滙率波動。

日圓兌每美元昨晚曾觸及150.16，為2022年10月以來的最低水平，其後幾秒鐘內飆升近2%，一度升至147.43。神田發表評論後日圓基本持平，最新報149.19。以港元匯價計，每百日圓約相當於5.22港元。

神田真人表示，日圓過度波動並不可取，會對企業及家庭產生影響，又補充不會排除任何有關外滙的選擇。

日本10年期債息最新升至0.8厘水平，為2013年首次，即使日本債息走高，但美國國債債息再次大升之下，日圓匯價近期承受新一輪貶值，跌至去年11月以來低位。日圓兌美元匯價年初累跌13%。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】澳門十一訪客超疫情前　香港客是關鍵？

【日圓走勢】日圓決戰150關　大戶撳低政府即夾高1.8%

【日圓走勢】日本央行再計劃外買債　兌美元匯價逼150　兌港元觸「5.20算」

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 外滙 日本 日圓
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】美團跌近4%破底　新世界、新地逆市揚　恒指跌逾200點再創今年低（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨續跌55點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款