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【鱷王看法】達里奧︰美國對華芯片限制　類似太平洋戰爭前對日本石油禁運

宏觀解讀 07:59 2023/10/04

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【鱷王看法】達里奧︰美國對華芯片限制　類似太平洋戰爭前對日本石油禁運

對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）表示，美國對向中國出口先進半導體的限制，類似1941年太平洋戰爭爆發前美國對日本實施的石油禁令。

達里奧表示，芯片就像當年的石油，二戰、與日本開戰的原因是切斷石油供應，然後拿走他們的錢制裁他們，現時的形勢很相似。

達里奧指，中美關係在許多領域正處於紅線邊緣，都是無法調和的分歧，而且已達邊緣，又暗示台灣問題是眾多不可調和矛盾的中心。不過，他不認為中美戰爭不可避免。指兩國都不想開戰，大家都害怕戰爭，因會在經濟和政治上造成毀滅性的後果。

他此前已表示中美已處於戰爭邊緣，而局面將隨著美國2024年總統大選更為惡化，又表示雖然戰爭並非不可避免，但許多「紅線」將被推向「邊緣政策」，其中就包括台灣問題、中俄關係及半導體生命線。

日前報道指，美國據報計劃最早於10月初更新限制向中國出口人工智能芯片和芯片製造工具的規定，以限制中國更多芯片製造工具的使用。

【芯片大戰】美國據報最快月初收緊對內地出口人工智能芯片等限制

【中美關係】達里奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化

責任編輯︰梁浩碩

 

 

 

 

 

 

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美股 科技戰 達里奧 晶片 中美關係
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