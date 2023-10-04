▲ 【美國經濟】麥卡錫成首位被罷免眾議院議長 遭黨友「背刺」 美股恐慌急瀉

美國共和黨議員麥卡錫（Kevin McCarthy）成為歷史上首位被罷免的眾議院議長，罷免議案由共和黨保守派眾議員Matt Gaetz等8人提出，並獲得所有民主黨議員支持，最終以216：210通過。投票結束後，麥卡錫盟友、金融服務委員會主席Patrick McHenry擔任臨時議長，在確定新議長前，眾議院的議程陷入停頓，共和黨緊急召開會議。分析預期，美國國會將陷入更大的混亂，而共和黨在後特朗普時代，未有明顯的繼任人可以統領這個難以駕馭的政黨。

道指急瀉430點，納指挫1.9%，政治紛爭導至資金再拋售美債，刺激美債息升見4.8厘。

通過臨時撥款法案令拜登政府免停擺 遭黨友斥不代為共和黨利益

麥卡錫上周提出臨時撥款法案，獲得幾乎全數民主黨員支持，但遭到大部份共和黨員反對下，令美國政府避過停擺，麥卡錫隨即遭到黨內「政敵」清算。Matt Gaetz直斥麥卡錫是虛情假意之人，「我們想要一位沒有私心的議長，並且能夠說真話」。

他續指，麥卡錫與民主黨合作通過臨時撥款方案後，已不再代表共和黨核心小組的利益。

民主黨對麥卡錫表達不滿，拒絕向其施以援手。

共和黨的二號人物Steve Scalise，以及三號人物Tom Emmer獲得支持接任議長的呼聲最高。另外亦有金融服務委員會主席Patrick McHenry；及規則委員會主席 Tom Cole亦被視為黑馬。

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記者：譚志偉