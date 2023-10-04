  • 29°C
香港時間 : 20231004日 (週三) 05:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】麥卡錫成眾議院首位被罷免議長　國會憂陷入更大混亂　美股恐慌急瀉

股市 05:40 2023/10/04

分享：

分享：

共和黨議員麥卡錫成為歷史上首位被罷免的眾議院議長，由保守派共和黨眾議員Matt Gaetz等8人提出，並獲得所有民主黨議員支持，投票結束後，麥卡錫盟友、金融服務委員會主席Patrick McHenry擔任臨時議長，在確定新議長前，眾議院的議程陷入停頓，共和黨緊急召開會議。分析預期，美國國會將陷入更大的混亂，而共和黨在後特朗普時代，未有明顯的繼任人可以統禦這個難以駕馭的政黨。

道指急瀉430點，納指挫1.9%，政治紛爭導至資金再拋售美債，刺激美債息升見4.8厘。

麥卡錫上周提出臨時撥款法案，獲得幾乎全數民主黨員支持，但遭到大部份共和黨員反對下，令美國政府避過停擺，麥卡錫隨即遭到黨內「政敵」清算。Matt Gaetz直斥麥卡錫是虛情假意之人，我們想要一位沒有私心的議長，並且能夠說真話，他續指，麥卡錫與民主黨合作通過臨時撥款方案後，已不再代表共和黨核心小組的利益。

民主黨對麥卡錫表達不滿，拒絕向其施以援手。

共和黨的二號人物Steve Scalise，以及三號人物Tom Emmer獲得支持接任議長的呼聲最高。另外亦有金融服務委員會主席Patrick McHenry；及規則委員會主
席 Tom Cole亦被視為黑馬。

記者：譚志偉

美股 選舉 社會矛盾 美國國會 美國共和黨 美國民主黨 經濟 民主黨 美國 停擺
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌31點　騰訊ADR低港1%（不斷更新）

下一篇文章

【美股收市】 道指挫430點 納指跌1.9% 10年債息曾越4.8厘 美滙升破107

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款