【美國經濟】麥卡錫成眾議院首位被罷免議長　國會憂陷入更大混亂　美股恐慌急瀉

共和黨議員麥卡錫成為歷史上首位被罷免的眾議院議長，由保守派共和黨眾議員Matt Gaetz等8人提出，並獲得所有民主黨議員支持，投票結束後，麥卡錫盟友、金融服務委員會主席Patrick McHenry擔任臨時議長，在確定新議長前，眾議院的議程陷入停頓，共和黨緊急召開會議。分析預期，美國國會將陷入更大的混亂，而共和黨在後特朗普時代，未有明顯的繼任人可以統禦這個難以駕馭的政黨。

道指急瀉430點，納指挫1.9%，政治紛爭導至資金再拋售美債，刺激美債息升見4.8厘。

麥卡錫上周提出臨時撥款法案，獲得幾乎全數民主黨員支持，但遭到大部份共和黨員反對下，令美國政府避過停擺，麥卡錫隨即遭到黨內「政敵」清算。Matt Gaetz直斥麥卡錫是虛情假意之人，我們想要一位沒有私心的議長，並且能夠說真話，他續指，麥卡錫與民主黨合作通過臨時撥款方案後，已不再代表共和黨核心小組的利益。

民主黨對麥卡錫表達不滿，拒絕向其施以援手。

共和黨的二號人物Steve Scalise，以及三號人物Tom Emmer獲得支持接任議長的呼聲最高。另外亦有金融服務委員會主席Patrick McHenry；及規則委員會主

席 Tom Cole亦被視為黑馬。

記者：譚志偉