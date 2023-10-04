【交通情報】高鐵推五個新站點 往來大灣區更便捷 本月推五周年大激賞及超值遊（附優惠詳情）

高速鐵路（香港段） 自2018年9月23日通車，引領香港與內地出行互動進入新模式，服務跨越五載。隨着跨境客運的殷切需求，高鐵在八月暑假期間客運量達至創通車以來紀錄的近250萬人次，反映高鐵成為連繫兩地的重要橋樑。與此同時，為與乘客分享通車五周年的喜悅，港鐵公司將於十月推出高鐵五周年大激賞及超值遊。

為慶祝開通5周年，高鐵於2023年10月18日下午2時至6時於MTR Mobile舉行「一撳抽獎」活動，送出20,000份禮物，獎品總值超過2,400,000元。只要成為MTR Mobile登記用戶就可以參加，於活動當日指定時間內登入及成功進入抽獎頁面，即可進行抽獎，有機會獲得豐富禮物，包括以 $5購買高鐵雙人2天團或以低至港幣$10購買高鐵車票等。

參加辦法

步驟一：登記及登入MTR Mobile

步驟二：於10月18日下午2時至6時期間，進入MTR Mobile內「優惠」頁面，或按主頁抽獎按鈕進入抽獎頁面

步驟三：按「立刻抽獎」按鈕，結果會即時於抽獎頁面公佈

優惠及詳情見下圖：

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繼今年先後推出廣州東及成都東新綫、增加班次及推出嶄新的福田「靈活行」變更車次安排後，港鐵（00066）周二（3日）宣佈，高鐵將於10月11日（周三）再次提升列車服務，開通新綫連接江門、開平南、陽江、茂名及湛江西五個新站點，每日提供北行及南行各一班列車。



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此外，往來香港西九龍站與廣州東站，以及福田站的列車服務亦會由同日起加強。廣州東綫服務將增至每日20班，而南行尾班車開出時間亦會由現時的下午6時45分，延後至晚上8時18分由廣州東開出。廣州東綫亦會引入新的列車車款，令乘客旅程更舒適。而往來深圳的列車班次亦將於同日起由 178 班增至 184 班，穿梭深港更輕鬆快捷。



因應是次服務提升，高鐵網絡覆蓋將進一步提升，包括直達大灣區七大城市（深圳、廣州、肇慶、佛山、東莞、惠州及江門)，列車服務將由每日182班增加至188班，進一步推動粵港澳大灣區「一小時生活圈」。乘客可於周三（4日）起購買新增班次及站點的車票。



此外，由於貴廣專綫將於10月11日起提速，該專綫覆蓋的九個高鐵長途站點，包括成都東、樂山、宜賓西、貴陽東、重慶西、遵義、昆明南、貴陽北及桂林西將會於同日調整票價。因應今次提速，相關路綫的行程將會縮短約一至一個半小時不等。關於列車時間表及車費詳情，請參考下列連結。

列車時間表: https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/timetable.html

車費表: https://www.highspeed.mtr.com.hk/tc/ticket/fare.html

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港鐵公司常務總監－香港客運服務楊美珍表示：「憑藉整個高鐵的網絡優勢，以及可靠、快捷及創新便利的服務，高鐵香港段已成為不少跨境乘客出行的首選。這除了是團隊一直力求進步，更有賴相關政府部門、內地鐵路單位、乘客、社區及業務夥伴的支持。新綫將會連接江門、開平一帶的著名僑鄉，與不少香港市民甚至海外僑胞淵源深厚，而江門更是大灣區節點城市，設有國家級高新技術產業開發區及多個青年創新創業基地，無論是探親旅遊、公幹或經商，都能享受新路綫的便利及優勢。」

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責任編輯：陳詠妍