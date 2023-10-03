大摩：新世界多招減槓桿　料日後租金收入上升

新世界（0017）上周五（29日）公布業績後，遭多間大行削減目標價，其一原因是末期息按年大減八成，每股僅得0.3元；全年則派0.76元，少63%。摩根士丹利報告指，新世界減派息後，股息率降至5厘，低於同業，但派息支出由去年約52億元，減至19億元，配合節省資本開支，由約240億元，削至150億元，均有助降低槓桿。

對於削減派息，新世界業績後指屬「一次性」措施，強調當宏觀環境好轉，盈利能力持續上升，派息將回穩，又指考慮回購債券，包括永續債。摩根士丹利認為，新世界能以低價回購債券，有助改善財務，而接下來幾年，深圳K11和機場航天城11 Skies貢獻的租金收入，亦料帶來幫助。事實上，新世界發展行政總裁鄭志剛業績後特別提到，隨着大型項目進入最後工程階段，意味資本開支將會削減，而項目將逐步為集團帶來龐大及持續的租金收益。

摩根士丹利又特別提到，新世界一些業務亮點，指K11租金收入、息稅前溢利（EBIT）分别按年增長12%和16%，而與去年同期相比，K11 MUSEA及K11 ART MALL銷售額增加82%至84%。

新世界全年核心盈利升21％ 無供股或配股計劃 鄭志剛：進入收成期【下一頁】

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