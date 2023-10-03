【著數優惠】麥當勞App推愛心慈善活動「SHOW畀你睇」 捐$90.3即可抽張敬軒x林家謙拉闊音樂會門票2張

麥當勞與商業電台 881903 合作推出愛心慈善活動「SHOW畀你睇」，由即日下午3時起至10月20日（晚上11時59分或之前）期間，麥當勞App用戶在App或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得「 Katch優惠平台呈獻 拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match 」門票兩張。是次音樂會將於2023年11月11日假亞洲國際博覽館舉行。

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是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲得活動門票兩張。麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，而得獎結果將於11月3日前通過登記電郵公佈。

領取獎品條款及細則：

－領取獎品者必需是得獎者本人及在領取獎品時通過雙重驗證核對身份。

－得獎名額不得轉讓，否則會被取消資格。

－得獎者必須親自在指定日期、時間及到指定地點領取獎品。如得獎者未能在指定時間內領取獎品，即被視作放棄獎品，麥當勞將不另作安排如補發、候補、或賠償損失。

－領取獎品時，得獎者必須：

a.出示有關之得獎通知電郵 (不接受影印本及 /或截圖 )及

b.現場打開麥當勞 App，出示「我的帳號」版面內登記之電郵及手提電話號碼，供工作人員核對。

－得獎者領取獎品將被視作同意及允許香港麥當勞收集及使用個人私隱政策，同意麥當勞及其授權供應商將有權使用得獎者及其同行人士於節目時被拍攝的照片或任何形式的影像作宣傳及相關用途，而不須另行作出通 知；得獎者亦同意放棄一切有關查閱及批准照片或影像的權利。

－麥當勞不負責節目的一切情況。不論任何情況，包括節目取消，麥當勞將不會負上任何責任，活動參加者同意放棄所有追究權利。