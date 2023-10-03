【職場熱話】港男因公司太靜兼同事間都沒交流而辭職 網民：大家有利益衝突 何必硬要社交

每個人一生中都會花不少時間在工作上，少不免會與同事合作，有的人會視同事為朋友，有的人則希望只有工作上的交流。有網民在網上討論區發文，指自己從事媒體業，因前公司的同事都不會聊天說話，靜得像去了自修室。樓主受不了這種工作環境便辭職，亦問網民對這此公司文化式有什麼意見。大部分網民都認為工作並非為交朋友，亦談論工作上謂最理想的相處模式。

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網民都不認同樓主的看法，「這種才舒服，『單機』還有人工出，沒有話題何必硬要社交，而且大家有利益衝突，現在又不是上學」、「上班就上班，聊什麼天，有去過些吵鬧得像街市的辦公室，那些同事八卦得連別人住在哪、家裏多大都要談」、「沒有話題硬要聊天更加尷尬」，續指「上班不用社交更好，說多錯多，最好全日只是坐在自己的座位，沒人打電話、沒人發電郵、沒人找自己，下班靜靜地走。」

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亦有網民表示，「樓主明顯未受過社會毒打，就算別人走過來問你，你覺得別人是真的會關心你嗎？很多人無聊找八卦說」、「上班是為了發工資，不是交朋友」、「大家有自己的人生，辭職後也不會與你有交集」、「最討厭很愛找人聊天的人，明明都不熟還要裝熟，很虛偽」、「就是愛聊是非的文化令香港人的工作壓力加倍」，也有網民指出「現在的人過份吹捧外向，過份貶低內向，根本這只是兩種生活模式，兩種都沒問題。」

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但亦有網民表示理解，「每個初出茅廬的職場新手，都會對人無戒心，懷著天真無邪漫爛的想法，莫奈何社會經歷太多，令人產生防備心、距離感，這就是成長吧。」

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網民也有討論最理想的工作模式 ， 「 最理想不是做到朋友，而是做到同事，最好就是別這麼熟，但是又不要陌生人那樣，公事上能溝通，私事就大家不管大家 」 、 「時不時閒聊我覺得可以接受，不要上班8個小時也都不說話，但也要懂得為對方保留私人。」

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