【職場熱話】港男由IT轉行救生員 花逾5年終月入約3萬 網民討論月入2萬要多久

每個打工仔都期望薪資的升幅能夠更快，但不同行業和個人背景都會影響薪酬水平。有網民在網上討論區發文，問其他人花了多少時間才能夠月入2萬，帖文引起網民熱議，其中一位由資訊科技（IT）業轉行到救生員，花了逾5年才月薪有2萬的網民得到其他人的認同，並紛紛表示其個案最真實。帖文亦吸引了其他行業的人分享自己的薪資經歷，包括IT、文職、工商管理。

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不少網民都表示到達兩萬月薪大約要花3至5年，「我2013年入行，起薪1萬，做了5年半就有2萬月薪，之後我跳槽到月入2.6萬的公司做了兩年，後來該公司因疫情而倒閉，我又到新公司轉做經理級別的職位，做了兩年半，當時月薪2.4萬，到現在我不再做管理層，月薪也有2.8萬，人工高了而且不用面對老闆，輕輕鬆鬆」、「第一份工月薪是1.1萬，第二份工的月薪是1.4萬，現有一份月入1.9萬的新工作，正等待入職，我畢業五年左右。」

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但亦有網民的際遇不同，「當年我一畢業出來工作，是無底薪，還要倒貼上班，差不多20年才找到2萬月薪」、「我36歲，疫情前做侍應，人工有1.6萬，後來轉做藥房，人工得1.5萬，不過公司前景不錯，每年都能加薪1000元，五年後應該就有2萬。」、「我做了8年，頭兩年剛畢業出來做需要勞力的工作，本想儲經驗，結果之後的四年公司生意都一般，加上疫情，很久都沒法加人工。」

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有做文職的網民表示，「我高級文憑畢業，在做一般文職，做了七年才有工資2萬，到現在做了十年，月薪都只是2.1萬」、「文職很難搞，入職時才1.4萬」、「我文科出生，要在公司突破2萬確實有點難度，現在畢業第二年，月薪有1.8萬，幸好有自己在外面接工作，寫寫文章，額外有3000元收入，每月才有二萬收入。」

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另外亦有資訊科技（IT）業的網民留言，「剛剛畢業就有2.5萬」、「我不是IT畢業，出來做了一年IT QA（品質保證工程師），月薪已有2萬，現時想轉工」，另有工商管理系畢業的網民表示，「我32歲，高級文憑學歷，月薪2萬，不過看看同年齡區的中位數，其實也不算低，只是不上不下」，亦有網民指，「沒有經驗的人很做地盤的話都有2萬。」

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不過有網民指，「每個人都不同背景和年齡，這樣問有什麼參考價值」、「 10年前月薪有二萬和今年月薪有二萬多差很多，十年前的畢業生一出來工作月薪可能只有1.1萬是1.2萬」、「其實要看什麼行業，如果願意通宵上班應該都易有。」

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