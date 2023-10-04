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【行業點睇】政策托底意圖明顯 第四季為房地產重要觀察期

股樓投資 11:33 2023/10/04

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招商銀行報告指出，根據統計局數據，8月商品房銷售面積、銷售金額累計按年跌幅持續擴大，銷售壓力較大。房企對市場預期仍然悲觀，房地產開發投資依舊大幅下滑。期內，房地產開發景氣指數為93.56，連續5個月下滑，且跌幅不斷擴大。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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值得期待的是，新一輪的房地產放鬆已開啟。在7月中央「政策吹風」後，實質性政策在8月底陸續落地。先後出台「認房不認貸」、下調首、二套房首付比例、取消限購等優化措施，一綫城市也出台了實質性政策放鬆。

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該行表示，目前的政策出台力度、頻度已突破此前市場對於地產政策的預期上限，顯示出較強托底信號。展望來看，政策出台傳導至銷售尚需時日，9月銷售降幅或難大幅收窄。不過，第四季度考慮到去年同期低基數的影響，疲弱之勢或有所改善，但是行業實現趨勢性好轉仍離不開宏觀經濟及收入預期的修復。

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責任編輯：林衛

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