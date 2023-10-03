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【港版淡馬錫】陳家齊10.9履新香港投資管理有限公司CEO　正式辭任金管局助理總裁

股市 20:10 2023/10/03

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【港版淡馬錫】陳家齊10.9履新香港投資管理有限公司CEO　正式辭任金管局助理總裁

金管局宣布，助理總裁（貨幣管理）陳家齊已向金管局請辭，將於10月9日離任。陳家齊同日將加入被外界視為「港版淡馬錫」的香港投資管理有限公司（HKIC）出任行政總裁一職。上周外界已傳出陳家齊將加入香港投資管理有限公司。

金管局總裁余偉文表示，自陳家齊2010年加入金管局以來，帶領私募市場團隊為外匯基金投資辦公室取得卓越成績，並盡心竭力維持香港金融和貨幣穩定及儲值支付工具和零售支付系統的穩健。余偉文稱，衷心感謝陳家齊的努力和貢獻，並祝願她在新崗位上一切順利，帶領香港投資管理有限公司積極推進香港的發展。

隨着陳家齊離任，金管局同時宣布高級管理層的人事變動，助理總裁（銀行政策）何漢傑將會接替陳家齊，負責貨幣管理部的工作，而助理總裁（機構拓展及營運）陳羿則接替何漢傑，主管銀行政策部，兩項任命的生效日期待定。金管局將公開招聘助理總裁（機構拓展及營運）一職，並會在招聘程序完成後另作公布。

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