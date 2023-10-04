【專家點睇】著名經濟學家林毅夫 當前宏觀經濟三點建議 發展是解決一切問題的基礎

中國著名經濟學家林毅夫發表文章，對於怎麼穩增長、創就業，實現高質量發展，有三點建議。一是實施更為積極的財政政策。當前，在總需求不足的情況下，應該主要由政府投資具有外部性和具有擠入效應的項目，恢復居民和企業的信心。

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二是以轉化比較優勢的創新為抓手，落實新發展理念。創新時必須遵循各地區的比較優勢。唯有如此，各地的產業才能有最大的競爭力，實現最快的發展，從而政府的稅收增加得最多，才有最大的能力來縮小地區、城鄉差距，發展社會事業，實現協調發展。

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三是了解發展潛力，提振發展信心。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。作為發展中的第一大國，中國在創新上具有後來者優勢和換道超車的優勢，在新能源、大數據、人工智能等第四次工業革命相關的新經濟領域，中國與發達國家站在同一起跑綫，依靠人力資源多、國內市場大、產業配套齊全，中國具有當年德國、日本、韓國不具備的換道超車、領跑世界的機遇。

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責任編輯：林衛