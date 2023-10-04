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【券商點睇】綜合成本率保持穩定 中國人保競爭優勢愈發凸顯

股樓投資 09:33 2023/10/04

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海通國際指出，中國人保（滬：601319、01339）的產險市佔率進一步提升，綜合成本率保持穩定。上半年產險保費按年升8.8%，市佔率達34.3%，較年初增加1.6個百分點。另保險服務收入按年增9.3%，其中車險、農險、意健險分別上升5.2%、22.2%和34.1%。車險業務結構持續優化，家自車保費佔比按年升0.5個百分點至71.5%，續保率按年升1.4個百分點。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

人身險方面，上半年壽險的新業務價值（NBV）按年上升66.8%，內含價值（EV）較年初增加6%。「大個險」人力規模較年初減少19%降至7.9萬人，月均有效人力2.3萬，按年下降20%，但月均活動率上升13.5個百分點，月人均新單期交保費1.2萬元，月人均首年佣金（FYC）上升89%。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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報告稱，人保財險車險業務質地較好，車險業務中低賠付率的家自車佔比較高、渠道費率可控，因此公司盈利空間遠超中小險企，其競爭優勢在車險綜改下半場將愈發凸顯，給予「優於大市」評級。

【同場加映】溫股知新：港股信心不足 還望大招盡出

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責任編輯：林衛

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