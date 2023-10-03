【大行報告】富瑞：銀娛有望提高派息 維持「買入」評級 目標價64元

富瑞發表報告稱，指銀河娛樂（00027）財務狀況強勁，持有淨現金120億元，員工數目少過2019年水平、但薪金成本通脹，員工成本約占營運支出約80%。該行把銀娛列為行業首選，維持「買入」評級，目標價64元。

銀娛股價周二（3日）收報46.45元，跌1.5%，成交額4.8億元。

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報告指，銀娛以往派息比率約30%，在淨現金狀況、資本開支較少、正數自由現金流下，相信中長期有望提高派息。

此外，公司管理層對澳門前景樂觀，第三季盈利持續改善，澳門銀河第三期有望推動未來盈利重返至2019年水平。管理層提到，如今顧客組合改變，中場的年輕人、女性、非廣東藉、以及家庭顧客增加。國慶黃金周表現正面，料將較農歷新年及五一黃金周更好；另酒店及餐飲等娛樂設施將會是明年增長動力。

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記者：李兆明