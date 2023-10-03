【柬埔寨賭股】金界：首9個月博彩總收入增12%

▲ 【柬埔寨賭股】金界：首9個月博彩總收入按年增12%

金界控股 （03918） 公布，今年首9個月，博彩總收入3.8億美元，按年升12.1%；EBITDA為2.15億元，按年增17.4%。於9月底止，金界擁有現金及現金等價物約3億元，負債淨額約為1.8億元。

期内，中場分部的營業額按年增加7.8%，平均每日營業額已恢復至2019年疫情前的82%水平，主要是柬埔寨迎來的國際旅客人數持續增加所致。

此外，高端貴賓市場的轉碼按年增長35.2%；轉介貴賓市場分部的平均每日轉碼較去年同期增長43.3%，管理層稱，將持續透過識別及招聘更多信譽良好的轉介貴賓中介以發展轉介貴賓市場分部。

截至9月底止3個月，中場賭桌按押籌碼增長加快，較去年同期增長18.5%。此乃主要由於高限額博彩區的業績令人滿意，以及客戶人均消費上升所致。

相關文章：

【大行報告｜博彩】大摩料金界控股再融資風險可控 下年度股息率可達8.7厘

【柬埔寨賭股】金界控股先建Naga 3主場館、料涉資少於7億美元 未有打算為俄項目撥備

記者：伍鍵文