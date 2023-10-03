  • 29°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【柬埔寨賭股】金界：首9個月博彩總收入增12%

股市 20:02 2023/10/03

分享：

分享：

【柬埔寨賭股】金界：首9個月博彩總收入按年增12%

金界控股 （03918） 公布，今年首9個月，博彩總收入3.8億美元，按年升12.1%；EBITDA為2.15億元，按年增17.4%。於9月底止，金界擁有現金及現金等價物約3億元，負債淨額約為1.8億元。

期内，中場分部的營業額按年增加7.8%，平均每日營業額已恢復至2019年疫情前的82%水平，主要是柬埔寨迎來的國際旅客人數持續增加所致。

此外，高端貴賓市場的轉碼按年增長35.2%；轉介貴賓市場分部的平均每日轉碼較去年同期增長43.3%，管理層稱，將持續透過識別及招聘更多信譽良好的轉介貴賓中介以發展轉介貴賓市場分部。

截至9月底止3個月，中場賭桌按押籌碼增長加快，較去年同期增長18.5%。此乃主要由於高限額博彩區的業績令人滿意，以及客戶人均消費上升所致。

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股十月走勢前瞻 恒大系復牌後部署

相關文章：

【大行報告｜博彩】大摩料金界控股再融資風險可控　下年度股息率可達8.7厘

【柬埔寨賭股】金界控股先建Naga 3主場館、料涉資少於7億美元　未有打算為俄項目撥備

記者：伍鍵文

個股分析 柬埔寨 港股 EBITDA 博彩 金界控股（03918）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港版淡馬錫】陳家齊10.9履新香港投資管理有限公司CEO　正式辭任金管局助理總裁

下一篇文章

【紐元定存】紐元定存息全城最高16.8厘 花旗料新西蘭加息周期完結
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款