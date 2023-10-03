  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電視廣播511】TVB奪「2023亞洲影藝創意大獎」15項港區冠軍　曾志偉：創新視角獲國際認可

股市 19:21 2023/10/03

分享：

分享：

【電視廣播511】TVB奪「2023亞洲影藝創意大獎」15項港區冠軍　曾志偉：創新視角獲國際認可

電視廣播TVB （00511） 表示，無綫電視奪得「2023亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）（Asian Academy Creative Awards 2023 – National Winners （Hong Kong SAR））15個殊榮，涵蓋劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目以及串流平台內容。

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示，今次成績再次證明TVB的創新視角和製作品質得到了國際的廣泛認可，近年來，TVB與內地及海外的製作團隊攜手合作，在過去兩年均獲得了廣大好評。

曾志偉又稱，要向TVB所有製作單位表達深深的感謝，將繼續努力，期待在未來的道路上取得更多的榮譽。

「2023亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）

範疇作品名稱獎項
劇集《靈戲逼人》最佳喜劇節目
劇集《超能使者》陳展鵬最佳男主角
劇集《法言人》林夏薇最佳女主角
劇集《隱形戰隊》林子善最佳男配角
劇集《隱形戰隊》劉穎鏇最佳女配角
綜藝《萬千星輝頒獎典禮2022》周奕瑋最佳娛樂節目主持
綜藝《遊走世界天與地》黃翠如最佳紀實節目主持
綜藝《回家》最佳綜合娛樂/遊戲/問答節目
綜藝《滿足的味道》最佳生活消閒節目
綜藝《中年好聲音》最佳音樂/舞蹈節目
綜藝《超級毛特兒大賽》最佳真實娛樂節目
綜藝《滿足的味道》主題音樂
「Taste Of Satisfaction」波多野裕介		最佳主題曲/主題音樂
新聞及資訊內容《無窮之路 II – 無價之保》最佳紀錄片系列
新聞及資訊內容《新聞透視：活著就好？》最佳單集紀錄片
串流平台內容《Cross My Mind》最佳串流平台原創節目

相關文章：

【電視廣播TVB】大正資本陳惠仁：支持TVB蝕錢、「輸錢但做好口碑，客人才會回來」　籲大家沒事做開電視

【TVB人事】電視廣播凌晨2時發稿：曾志偉、許濤繼續帶領前線營運　股價逆市跌6%

責任編輯：李哲毅

港股 電視廣播（00511） 社交平台 電影 電視劇
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【手機Plan】中移動香港副品牌s/ash推5G優惠　30GB計劃最多免月費5個月、折合每月98元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款