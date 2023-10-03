▲ 【電視廣播511】TVB奪「2023亞洲影藝創意大獎」15項港區冠軍 曾志偉：創新視角獲國際認可

電視廣播TVB （00511） 表示，無綫電視奪得「2023亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）（Asian Academy Creative Awards 2023 – National Winners （Hong Kong SAR））15個殊榮，涵蓋劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目以及串流平台內容。

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示，今次成績再次證明TVB的創新視角和製作品質得到了國際的廣泛認可，近年來，TVB與內地及海外的製作團隊攜手合作，在過去兩年均獲得了廣大好評。

曾志偉又稱，要向TVB所有製作單位表達深深的感謝，將繼續努力，期待在未來的道路上取得更多的榮譽。

「2023亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）

範疇 作品名稱 獎項 劇集 《靈戲逼人》 最佳喜劇節目 劇集 《超能使者》陳展鵬 最佳男主角 劇集 《法言人》林夏薇 最佳女主角 劇集 《隱形戰隊》林子善 最佳男配角 劇集 《隱形戰隊》劉穎鏇 最佳女配角 綜藝 《萬千星輝頒獎典禮2022》周奕瑋 最佳娛樂節目主持 綜藝 《遊走世界天與地》黃翠如 最佳紀實節目主持 綜藝 《回家》 最佳綜合娛樂/遊戲/問答節目 綜藝 《滿足的味道》 最佳生活消閒節目 綜藝 《中年好聲音》 最佳音樂/舞蹈節目 綜藝 《超級毛特兒大賽》 最佳真實娛樂節目 綜藝 《滿足的味道》主題音樂

「Taste Of Satisfaction」波多野裕介 最佳主題曲/主題音樂 新聞及資訊內容 《無窮之路 II – 無價之保》 最佳紀錄片系列 新聞及資訊內容 《新聞透視：活著就好？》 最佳單集紀錄片 串流平台內容 《Cross My Mind》 最佳串流平台原創節目

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責任編輯：李哲毅