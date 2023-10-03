hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【電視廣播511】TVB奪「2023亞洲影藝創意大獎」15項港區冠軍 曾志偉：創新視角獲國際認可
股市 19:21 2023/10/03
電視廣播TVB （00511） 表示，無綫電視奪得「2023亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）（Asian Academy Creative Awards 2023 – National Winners （Hong Kong SAR））15個殊榮，涵蓋劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目以及串流平台內容。
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示，今次成績再次證明TVB的創新視角和製作品質得到了國際的廣泛認可，近年來，TVB與內地及海外的製作團隊攜手合作，在過去兩年均獲得了廣大好評。
曾志偉又稱，要向TVB所有製作單位表達深深的感謝，將繼續努力，期待在未來的道路上取得更多的榮譽。
「2023亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）
|範疇
|作品名稱
|獎項
|劇集
|《靈戲逼人》
|最佳喜劇節目
|劇集
|《超能使者》陳展鵬
|最佳男主角
|劇集
|《法言人》林夏薇
|最佳女主角
|劇集
|《隱形戰隊》林子善
|最佳男配角
|劇集
|《隱形戰隊》劉穎鏇
|最佳女配角
|綜藝
|《萬千星輝頒獎典禮2022》周奕瑋
|最佳娛樂節目主持
|綜藝
|《遊走世界天與地》黃翠如
|最佳紀實節目主持
|綜藝
|《回家》
|最佳綜合娛樂/遊戲/問答節目
|綜藝
|《滿足的味道》
|最佳生活消閒節目
|綜藝
|《中年好聲音》
|最佳音樂/舞蹈節目
|綜藝
|《超級毛特兒大賽》
|最佳真實娛樂節目
|綜藝
|《滿足的味道》主題音樂
「Taste Of Satisfaction」波多野裕介
|最佳主題曲/主題音樂
|新聞及資訊內容
|《無窮之路 II – 無價之保》
|最佳紀錄片系列
|新聞及資訊內容
|《新聞透視：活著就好？》
|最佳單集紀錄片
|串流平台內容
|《Cross My Mind》
|最佳串流平台原創節目
相關文章：
【電視廣播TVB】大正資本陳惠仁：支持TVB蝕錢、「輸錢但做好口碑，客人才會回來」 籲大家沒事做開電視
【TVB人事】電視廣播凌晨2時發稿：曾志偉、許濤繼續帶領前線營運 股價逆市跌6%
責任編輯：李哲毅
看文章 ・ 賺取 ET Points