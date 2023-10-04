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【内房危機】美的置業上月銷售按年跌31%　一文看清內房9月銷售數據（不斷更新）

股市 22:17 2023/10/04

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一文看清內房9月銷售數據（不斷更新）

内地官方推出「認房不認貸」等多項提振樓市政策，令9月房企銷售漸見起色，中指研究院公布，百大房企銷售額按年跌24.1%，但按月增24.8%，百城新房價亦格止跌轉升，新建住宅平均價格每平方米16184元，漲幅為0.05%，結束連降4月的跌勢。

中指院表示，目前市場恢復尚不明顯，惟核心城市的政策或繼續發力，並加快市場恢復力度。整體來看，若政策持續優化到位，加上置換改善需求逐漸顯現，料第四季核心城市的房地產市場可企穩，但二、三、四線城市的市場修復恐需更長時間。

本文以一文形式，綜合各大內房9月銷售表現，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫8月内房銷售，按【下一頁

內房企業9月銷售首9個月銷售
金額（億元）按年變動金額（億元）按年變動
萬科企業320.1-7.8%2,806.1-10.8%
建發國際--1013.3+36.6%
美的置業41.4-31.3%532.5-10.6%

美的置業 （03990） 公布，9月銷售金額41.4億元，按年跌31.3%，對應的銷售面積為34.9萬平方米，按年減少31%。首9個月，累計銷售金額532.5億元，按年下跌10.6%，對應的銷售面積為428.3萬平方米，按年倒退9.2%。

萬科企業 （02202） 公布，9月合約銷售金額為320.1億元，按年跌7.8%，銷售面積為193.8萬方米，按年減少14.7%。首9個月，累計合約銷售金額為2,806.1億元人民幣，按年跌10.8%，銷售面積為1,814.4萬方米，按年減少6.11%。另外，9月5日以來新增5個樓盤項目，2個在武漢，其餘在佛山、長沙和重慶。

建發國際 （01908） 公布，今年首9個月，累計合同銷售金額約1013.3億元人民幣，按年增長36.6%；累計合同銷售面積約458.8萬平方米，增加18%。

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