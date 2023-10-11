【内房危機】碧桂園上月銷售按年瀉8成　一文看清內房9月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房9月銷售數據（不斷更新）

内地官方推出「認房不認貸」等多項提振樓市政策，令9月房企銷售漸見起色，中指研究院公布，百大房企銷售額按年跌24.1%，但按月增24.8%，百城新房價亦格止跌轉升，新建住宅平均價格每平方米16184元，漲幅為0.05%，結束連降4月的跌勢。

中指院表示，目前市場恢復尚不明顯，惟核心城市的政策或繼續發力，並加快市場恢復力度。整體來看，若政策持續優化到位，加上置換改善需求逐漸顯現，料第四季核心城市的房地產市場可企穩，但二、三、四線城市的市場修復恐需更長時間。

本文以一文形式，綜合各大內房9月銷售表現，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 9月銷售 首9個月銷售 金額（億元） 按年變動 金額（億元） 按年變動 萬科企業 320.1 -7.8% 2,806.1 -10.8% 華潤置地 266.1 -13.3% 2,343.3 +16% 龍湖集團 145 -24.6% 1376.2 -5.5% 建發國際 - - 1,013.3 +36.6% 碧桂園 61.7 -80.7% - - 中國海外宏洋 31.1 -9% 344.5 +16.8% 美的置業 41.4 -31.3% 532.5 -10.6%

中國海外宏洋 （00081） 公布，9月實現合約銷售額31.09億元，按年跌9%；合約銷售面積26.3萬平方米，按年倒退2成。首9個月，累計合約銷售額344.5億元，按年增加16.8%；合約銷售面積286.2萬平方米，按年增加2.1%。

碧桂園 （02007） 公布，9月歸屬股東權益的合同銷售金額61.7億元，按年大跌80.7%，對應的合同銷售建築面積約83萬平方米，按年跌78.8%。

龍湖集團 （00960） 公布，9月總合同銷售金額145億元，按年下跌24.6%；合同銷售面積98萬平方米，按年下跌21.4%。首9個月，累計總合同銷售金額1376.2億元，按年下跌5.5%；合同銷售面積825.6萬平方米，按年減少7.3%。

華潤置地 （01109） 公布，9月銷售金額266.1億元，按年減少13.3%；總合同銷售建築面積約104.8萬平方米，按年少16.2%；首9個月，累計銷售金額2,343.3億元，按年升16%；總合同銷售建築面積991.8萬平方米，按年增加7.5%。

美的置業 （03990） 公布，9月銷售金額41.4億元，按年跌31.3%，對應的銷售面積為34.9萬平方米，按年減少31%。首9個月，累計銷售金額532.5億元，按年下跌10.6%，對應的銷售面積為428.3萬平方米，按年倒退9.2%。

萬科企業 （02202） 公布，9月合約銷售金額為320.1億元，按年跌7.8%，銷售面積為193.8萬方米，按年減少14.7%。首9個月，累計合約銷售金額為2,806.1億元人民幣，按年跌10.8%，銷售面積為1,814.4萬方米，按年減少6.11%。另外，9月5日以來新增5個樓盤項目，2個在武漢，其餘在佛山、長沙和重慶。

建發國際 （01908） 公布，今年首9個月，累計合同銷售金額約1013.3億元人民幣，按年增長36.6%；累計合同銷售面積約458.8萬平方米，增加18%。

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