【受惠匯率】日圓疲弱助出口貿易　日本魔芋海外銷售飊5倍

日圓繼續貶值下，不單日本旅遊業受惠，出口貿易公司也有優勢。日本媒體NHK報道，群馬縣有出口魔芋的企業受惠於日圓疲軟，魔芋出口蓬勃發展，海外銷售額更增加了5倍之多。

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群馬縣富岡市一家生產魔芋的公司，因日本國內魔芋消費下降和價格競爭加劇，過去4年一直在海外拓展銷售通路。但意料不到的是，在疫情後日圓持續貶值，在匯率因素下導致其產品變得更便宜，有助在海外的銷情，加上海外健康意識的提高下，該公司預計今年的銷售額將比去年增長約5倍。

目前該公司的健康魔芋出口到14個國家和地區，主要是美國、加拿大等歐美國家，也出口到亞洲。2019財年開始出口時，該公司的海外銷售額約為30萬日圓（約15,673港元），但日圓疲軟有助出口，海外查詢和出口量均不斷增加，去年銷售額已接近1,000萬日圓（約52.2萬港元），今年甚至預計金額會達到約5,000萬日圓（約261萬港元），是去年金額的5倍。

魔芋製造公司的銷售主管土屋和美表示：「由於海外需求增加，加上日圓貶值的影響，銷售額高於預期。」根據農林水產省統計，群馬縣去年蒟蒻加工品出口額達4.2億日圓，10年間成長約5倍。

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責任編輯：李智賢

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