▲ 【手機Plan】中移動香港副品牌s/ash推5G優惠 30GB計劃最多免月費5個月、折合每月98元

本港電訊優惠戰再度打響，中國移動 （00941） 在香港的電訊副品牌「s/ash」宣布推出限時5G月費計劃優惠，30GB基本月費168元，合約期12個月，18至29歲客戶可免5個月月費及每月18元行政費，折合每月98元，同時每月可送2GB內地及澳門漫遊數據。

s/ash稱，由即日起，18至29歲的客戶選用S Plan（30GB）、M Plan（50GB）或L Plan（100GB），簽約12個月可享5個月免月費優惠及豁免18元行政費，折合每月98元、145元及174元，月費豁免會於第 2、 4、 6、 8、 10期賬單體現；至於一般月費客戶， 即日起選用 S Plan、M Plan或L Plan 亦可享免 3個月月費優惠及豁免行政費，折合每月126元、186元及224元。

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記者：李哲毅