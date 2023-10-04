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三藩市灣區公寓租金貴 科企員工改住月租5500元太空艙

環球社會熱點 08:05 2023/10/04

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美國三藩市灣區公寓單位的租金昂貴，當地的科企員工無力負擔月租數千美元的公寓，開始改住月租700美元（約5,460港元）的太空艙。

Banksy身份或曝光 與代理機構齊被告上法庭 【下一頁】

《紐約郵報》報道，太空艙業務由初創企業Brownstone經營。太空艙由鋼和木頭製成，為半開放式盒型設計，一端裝有遮光窗簾。

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太空艙高約4呎，空間可容納一張單人床墊，而住客則要共用浴室和公共空間。

其中一名入住的科技專才劉易斯（Christian Lewis）由伊利諾伊州搬到三藩市灣區，尋覓更多機會發展其人工智能（AI）公司Spellcraft AI。

劉易斯並無抱怨其新住所，他指太空艙空間雖然不大，但已足夠發揮其功能，而他只需要一個睡覺的地方。

META傳歐洲社交平台收費 每月82元享無廣告 【下一頁】

據劉易斯所言，除了他以外，也有很多初創企業創辦人和獨立黑客入住太空艙。他入住太空艙期間可拓展人脈，與很多聰明人來往，也是他決定繼續居住太空艙的原因之一。

房地產網站Zillow指，Brownstone於三藩市的SoMa區也有出租公寓，一房和開放式公寓的月租介乎2,700美元至3,400美元（約2.1萬至2.65萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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