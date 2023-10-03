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【分析】為何一隻ETF僅發行2千萬股　成交可達1.7億股？

股市 18:48 2023/10/03

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投資者在港股玩法，再度拓闊市場視野，一隻華夏基金發行的恒指ETF，稱為華夏恒ESG （03403） ，發行基金單位不足2000萬個，今日上板成交卻達1.68億股，為何成交可以遠超發行單位？

資料顯示，華夏恒ESG全日僅錄11個成交，其中兩單在開市前承接，一單規模達9000萬股，另一個規模達7785萬股，共1.6785億股，已相當於全日成交，又所謂何事？

上周五正值季結，但美國政府關門的負面消息壓抑下，當日恒指離奇升436點，令全季恒指僅跌1100點。不過，今日恒指開市前即大跌，全日跌478點，一來一回，其實變動不大。

以下只是假設：是否有大戶當日於一手市場申購基金單位，基金公司其後便在市場掃入相關同時是恒指成份股的重磅股，刺激當日恒指大升。

與此同時，若果美國政府沒有關門，周二股市大升，更可一戰雙雕，就算未有大升，亦可於開市前現價沽出，由造市商現價接手，亦有望平手離場。

基金發行單位變動，可能T+2的數據引證，觀察兩日看看。

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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