【裝修設計】39.3萬元打造簡約北歐風格 起用「拱門」設計柔和家居線條

很多人會在新居入伙時都選擇進行裝修，而在裝修時，因應子女、寵物，又或是顏色喜好，不同人都會有各自的獨特需求。今期「精明裝修」介紹的個案為位於鴨脷洲的高寶閣，單位面積388呎，間隔為了2房單位1廚1廁。戶主夫婦二人新居入伙，為了裝修新居，因此找來設計公司1 Faith Studio Interior Design及工程公司C & H Construction & Décor協助完成設計及裝修，整個工程耗時約4個月，共花費約39.3萬元。

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用原木色傢俬調和氛圍

單位在裝修上以簡約北歐風格作為設計主題，設計師Rachel Lam選擇了白色作為空間主色調，從而呈現出明亮寬敞的視覺感。而為了減低冰冷的感覺，設計師在傢俬上加入原木色來調和整個空間的冷暖氛圍。

此外，單位在多處地方使用了「拱門」設計，例如走廊門框，客廳高櫃上的拱門玻璃及廚房吊櫃掩門上出現的拱形設計，圓潤的綫條消彌直角和綫段的硬朗，從而提升家居空間的溫柔度。

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玻璃屏風分隔玄關客廳

雖然業主希望可以將玄關及客廳的空間進行分隔，但由於客廳及玄關活動空間比較狹窄，因此在分隔設計上要盡量減輕壓迫感，在考慮過不同方案之後，設計師最終決定使用薄身半腰黑鋼玻璃屏風，在分隔開玄關及客廳位置同時，不但沒有造成壓迫感，反而豐富整個空間的視覺與層次感。

廁所深淺藍磁磚添活力

在廁所設計方面，為了營造藍天白雲海藍感覺，設計師特別選用了深淺不同的藍色以及保留了陶瓷效果的牆磚，為簡潔的空間增添自然躍動的變化。考慮到單位衛浴面積比較細，廁所的地櫃及吊櫃亦特意採用了白色，除了能令空間產生寬敞的視覺感，肉眼看起來也比其他顏色更為清爽。

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裝修費用：

預備措施、清拆、設計費用及清潔事項：20,000元 打拆：20,000元 室內及室外水喉工程：26,500元 電力工程：50,000元 泥水工程：73,000元 油漆：34,000元 現場木工工程：10,000元 訂製傢俬：160,000元 總共：393,500

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撰文：鄭日棱