  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

名人薈萃 19:30 2023/10/03

分享：

分享：

溫股知新
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

其他股評時段:

00:25 恒指下跌 科技跌幅少
01:30 外圍波動 美滙美息再上升
05:10 恒指似尋底格局
12:00 冀恒指17300點有支持
13:15 銷售疲弱 仍不看好內房股 
16:55 03377 遠洋
18:20 00027 銀娛
23:41 01211 比亞迪
28:44 02015 理想汽車
30:35 09888 百度
36:10 00823 領展房產基金

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取
2023/09/26
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取
【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了
2023/09/19
【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了
【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷
2023/09/05
【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？
2023/08/29
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計
2023/08/22
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計
尋底格局 銷售 領展 經濟

下一篇文章

【小鵬9868】小鵬9月交付逾1.5萬輛智能車 增長81% 連升8個月
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款