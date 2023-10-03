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泰國曼谷商場爆槍擊3死7傷 泰媒指槍手未成年

環球社會熱點 18:39 2023/10/03

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泰國曼谷購物熱點暹羅百麗宮商場（Siam Paragon）當地周二（3日）下午發生槍擊案，網上流傳影片傳出槍聲，有指造成最少3人死亡及7人受傷，泰媒指已落網槍手為未成年人。

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泰媒指事發於當地時間約下午4點（本港時間5點），有人於商場內開槍。從社交平台X（前稱Twitter）流傳的照片可見，一名穿著工裝褲的男子手持槍，從一樓開始橫衝直撞施襲。

美媒引述目擊的遊客指，人們紛紛奔跑逃命，商場內響起警報及熄了燈，也有救護人員進入商場。

泰國公共廣播公司 (PBS) 引述緊急醫療中心指，槍擊事件造成3人死亡及7人受傷。槍手據報為未成年人，英國廣播公司（BBC）指槍手年僅14歲。槍手於當地時間下午5點06分（本港時間6點06分）被捕，但未知其是否有同夥。

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責任編輯：鄭錦玲

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