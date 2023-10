曼谷Siam Paragon槍擊2死5傷 中國公民1死1傷 14歲槍手被捕（第六版）

泰國曼谷購物熱點暹羅百麗宮商場(Siam Paragon)周二(3日)下午發生槍擊案,當地警方晚上證實,槍擊造成2人死亡及5人受傷,死者同為外國人,分別是一名中國公民及緬甸外勞,已落網槍手為一名14歲少年。

(第六版更新傷亡情況)

官方原本公布槍擊造成3人死亡及4人受傷,但警方其後修訂為2死5傷,兩名死者分別是中國公民及緬甸外勞,前者當場死亡,後者於送院途中不治。

央視記者向中國駐泰國大使館核實,案中有1名中國公民遇難,另1人受傷。《泰國日報》指,一名34歲中國女子在事件中死亡,另一名約30歲中國女子受傷。

事發於當地時間約下午4時20分(本港時間5時20分),正值當地下班的繁忙時間。由於下大雨及水浸,有大量民眾進入商場暫避,但期間商場地下傳出4至5下槍聲,另有目擊者稱槍聲多達10下。

從社交平台X(前稱Twitter)流傳的照片可見,一名穿著工裝褲的男子手持槍,從一樓開始橫衝直撞施襲。有目擊者指,槍手是隨意開槍,未有特定目標。

Panic at Paragon as shoppers flee mall after hearing what sounds like gunfire.#พารากอน #paragon #Bangkok pic.twitter.com/Dj8eFsz0jU