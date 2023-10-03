曼谷Siam Paragon槍擊2死5傷 中國公民1死1傷 14歲槍手被捕（第六版）

泰國曼谷購物熱點暹羅百麗宮商場（Siam Paragon）周二（3日）下午發生槍擊案，當地警方晚上證實，槍擊造成2人死亡及5人受傷，死者同為外國人，分別是一名中國公民及緬甸外勞，已落網槍手為一名14歲少年。

（第六版更新傷亡情況）

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官方原本公布槍擊造成3人死亡及4人受傷，但警方其後修訂為2死5傷，兩名死者分別是中國公民及緬甸外勞，前者當場死亡，後者於送院途中不治。

央視記者向中國駐泰國大使館核實，案中有1名中國公民遇難，另1人受傷。《泰國日報》指，一名34歲中國女子在事件中死亡，另一名約30歲中國女子受傷。

事發於當地時間約下午4時20分（本港時間5時20分），正值當地下班的繁忙時間。由於下大雨及水浸，有大量民眾進入商場暫避，但期間商場地下傳出4至5下槍聲，另有目擊者稱槍聲多達10下。

從社交平台X（前稱Twitter）流傳的照片可見，一名穿著工裝褲的男子手持槍，從一樓開始橫衝直撞施襲。有目擊者指，槍手是隨意開槍，未有特定目標。

Panic at Paragon as shoppers flee mall after hearing what sounds like gunfire.#พารากอน #paragon #Bangkok pic.twitter.com/Dj8eFsz0jU — ᒍᑌᔕT ᗰIKE (@_MikeMcKay) October 3, 2023

槍聲響起後，民眾紛紛奔跑逃命，商場內響起警報及熄了燈，有救護人員進入商場。商場店舖及曼谷空鐵暹羅站一度關閉。

直至武裝警員到場，大約5時10分，當時身處Siam Kempinski Hotel 3樓的槍手放下武器，舉手跪下投降，並被警員制服。警方檢獲一支手槍，而年僅14歲的疑犯犯案動機未明，未清楚有否同黨，正繼續調查。

泰國相關官員已向總理塞塔（Srettha Thavisin）匯報事件，而政府將會密切留意事態發展。

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責任編輯：鄭錦玲、嚴智勇